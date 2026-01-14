川普覬覦格陵蘭之際 法國2月6日將在當地開設領事館
美國總統川普持續覬覦控制丹麥自治領土格陵蘭之際，法國外交部長巴霍今天表示，巴黎當局預計2月6日會在格陵蘭開設一座領事館，此事去年就已經規劃好。
巴霍（Jean-Noel Barrot）接受法國RTL廣播電台訪問時還指出，美國必須停止脅迫格陵蘭，並停止表達想要掌控當地的意圖。
巴霍說道：「攻擊另一個北大西洋公約組織（NATO）成員國毫無意義，甚至有悖於美國的利益…因此，這種脅迫顯然必須中止。」
川普（Donald Trump）近來不斷揚言要購買或併吞格陵蘭，並於11日宣稱美國「無論如何」都會取得這塊位於北極圈的土地。
格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則於昨天表示，若必須在丹麥與美國之間做出選擇，格陵蘭將選擇繼續留在丹麥，而不是成為美國的一部分。
