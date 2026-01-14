柬埔寨外長：泰軍續占柬境平民區 停火面臨考驗

快訊

中央社／ 金邊14日綜合外電報導

柬埔寨外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）表示，泰國軍方仍持續占據柬埔寨境內的平民地區並以鐵絲網與貨櫃加以封鎖，此舉恐動搖兩國去年12月達成的停火協議。

巴速坤告訴路透社，儘管雙方在去年12月達成協議、結束了數週激烈的邊境衝突，但由於泰軍入侵，導致高達4000個柬埔寨家庭仍無法返回爭議邊界沿線的家園。

巴速坤昨天在首都金邊（Phnom Penh）罕見接受專訪時表示：「泰國軍方仍占據著位於柬埔寨境內相當深處的領土。」他並舉出至少4處邊境地點，指控泰軍在當地進行越境部署。

他說：「目前情勢仍然平靜，但同時也存在一些風險。因此，我們希望泰國能夠持續全面履行停火協議。」

針對路透社的提問，泰國軍方與政府官員則引述泰國外交部1月12日的聲明，該聲明駁斥柬埔寨的指控，稱其「毫無根據」。

泰國外交部表示：「在停火後維持目前的部隊部署，正是直接遵守雙方已同意的降溫措施，這不能被誤解為領土占領。」

去年，泰國與柬埔寨在邊界爆發兩次武裝衝突。去年7月衝突發生後，雙方在外部斡旋下暫時停火，其中美國總統川普（Donald Trump）呼籲雙方停止戰鬥，被視為促成停火的重要外部因素之一。然而，去年12月衝突再度爆發，期間雙方出動戰鬥機執行空襲任務、互射火箭彈並砲轟對方。在多方外交努力下，雙方最終簽署停火協議結束20天交戰。

