日本防相「收戰帖」！美日防長會談前 小泉將與赫格塞斯對決體能

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
戰爭部長赫格塞斯美東時間15日將與日本防衛大臣小泉進次郎在華府近郊的美軍基地參加體能訓練。 路透社
美國戰爭部今天宣布，戰爭部長赫格塞斯美東時間15日將與日本防衛大臣小泉進次郎在華府近郊的美軍基地參加體能訓練，雙方希望在會談前，透過「體能對決」增進友誼。

共同社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）就任以來，曾多次在視察地與美軍士兵一起伏地挺身或跑步，希望彰顯他優異的體能。

赫格塞斯去年9月提議從嚴規定美軍體能測驗，並且在同月的一場美軍將領集會中，批評軍人體態過重的觀感。他說：「在五角大廈走廊見到肥胖的將軍，令人完全無法接受。」而他這番發言也曾引發爭議。

他將與上任後首度訪美的小泉，於美東時間15日舉行美日防長會談。

小泉本月12日從日本啟程飛往美國，先到夏威夷會見美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）。

共同社報導，他在夏威夷期間也在一場國際會議發表演說。他演講時提到先前的中國雷達照射事件與北京當局從嚴管制對日出口時批評，「軍事威嚇成為常態」，以及「把經濟武器化」。

他也在演說之中主張，「印太地區正在面臨危機」，呼籲強化美日同盟。

接著，小泉飛往美國洛杉磯，並於當地時間13日視察製造無人機的廠商Neros Technologies。

日本防衛省（相當於國防部）為了強化沿岸防衛體系，已把採購大量無人機列為2026年度預算案的重點。共同社推測，他有意透過這個行程凸顯相關政策。

小泉參訪完這間廠商後，前往駐洛杉磯日本總領事館公邸，與日本NEC、三菱重工、Neros Technologies等日美國防產業幹部交流。

