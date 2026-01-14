伊朗抗議逾2000死 美祭關稅牽動中伊關係

總部設於美國的人權活動者通訊社（HRANA）週二（1月13日）指出，伊朗全國抗議行動至少已造成2003人喪生，包含1850名示威者與135名安全部隊人員，遠超過1979年伊斯蘭革命以來任何一波抗議或動亂的死亡人數。此外，超過16784人遭到拘捕。

伊朗的全國抗議行動始於兩週多前，起初源於民眾對伊朗經濟惡化的不滿，隨後矛頭直指最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）與神權體制。

最新死亡數據公開後，美國總統川普在「真實社群」平台上呼籲示威者繼續抗議、「接管伊朗體制」，並說：「在無辜示威者停止被殺害之前，我已取消與伊朗官員的所有會談。援助正在路上。」

不過川普隨後表示，在美國採取行動之前，仍正等待伊朗示威者死亡人數相關的準確報告，以便「相應行事」。談及伊朗安全部隊時，他表示「他們的行為似乎極為不當，但這一點尚未獲得確認」。

伊朗官員則再度警告川普不要採取行動。伊朗最高國家安全委員會秘書拉裡賈尼（Ali Larijani）回應美方施壓時稱，川普與以色列總理納坦雅胡是「伊朗人民的最大殺手」。

中國會否對伊朗伸援手？

美國除了正考慮以軍事手段介入伊朗局勢，也透過經濟施壓。週一（12日），川普宣布將對與伊朗有貿易往來的國家加徵25%關稅。由於中國是伊朗最大貿易夥伴，恐怕首當其衝。

伊朗長年遭西方制裁，但中國仍在購買伊朗石油。比利時布魯塞爾能源公司Kpler數據顯示，中國2025年接收伊朗80%的出口原油，為伊朗石油最大的買家。為規避制裁，這些石油通常透過船對船的方式運輸，並以繞過傳統銀行體系的融資方式支付。

除石油外，聯合國「貿易情報與談判顧問」（TINA）資料指出，2024年伊朗全球出口中，非石油產品之中有超過三分之一是出口至中國；同時，伊朗近40%、約89.5億美元的進口商品來自中國。

但《華爾街日報》引述專家分析，中國對伊朗的支持雖重要，卻未必能拯救伊朗。

報導指出，中國、俄羅斯、伊朗、北韓被西方官員稱為CRINK集團，這些國家為對抗美國而形成盟友關係，如中國支撐俄羅斯孤立的經濟、北韓出兵至烏克蘭協同俄羅斯作戰、以及伊朗向俄羅斯提供彈藥與協助開發無人機。

然而，去年以色列及美國對伊朗發動空襲後，中國擔心其銀行與關鍵企業受到美國和歐洲制裁，而未對伊朗提供實質援助。

2021年，北京和德黑蘭簽署了一項25年的經濟合作協議，中國要在伊朗經濟領域投資4000億美元，伊朗則提供中國穩定的優惠石油供應；但隨著伊朗持續面臨制裁壓力，該協議落實與進展有限。

美對伊朗貿易國加徵關稅 恐加劇美中緊張？

面對美國以伊朗局勢為由加徵關稅，中國銷往美國的商品成本將額外增加25%，在現有關稅基礎上，總稅率可能攀升至45%或更高，大幅削弱其在美國市場的競爭力。

中國外交部發言人毛寧13日回應該措施時強調「關稅戰沒有贏家」。中國駐美大使館發言人劉鵬宇則批評美國此舉為「非法單邊制裁」，稱中國將採取一切必要措施維護其合法權益。

川普政府是否會將中國排除在新關稅之外，目前仍不明朗，但若將北京排除，將削弱孤立伊朗經濟盟友、對德黑蘭施壓的核心目的。

前美國貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）向彭博社指出，新關稅「突顯華府與北京之間的貿易休戰有多麼脆弱」，即便川普日後讓步，「雙方的信任已經受到一定程度的損害」。

喬治華盛頓大學中東問題專家蓋迪（Mohammad Ghaedi）在X平台指出，中國透過非國營小型煉油設施加工伊朗石油，並經由第三國的空殼公司採購；若川普新關稅真正落實，將「重塑中國的戰略計算」，北京可能重新評估廉價伊朗石油的好處，是否值得承受美中貿易關係受損的代價。

