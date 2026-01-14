快訊

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

Alex Honnold是誰？為何敢徒手攀登台北101外牆

傳賴總統擬過境美國！美媒：北京測試新盤算「西半球歸美、台海歸中」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在釜山舉行雙邊會晤。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在釜山舉行雙邊會晤。路透

華爾街日報13日報導，美國總統川普推翻委內瑞拉馬杜洛政權，重挫北京在拉丁美洲的布局。知悉北京高層討論的人士透露，中國大陸不再急於短期內在拉美擴張影響力，反而出現一種「交易式」論述，主張「若西半球歸美國人，那麼台灣海峽歸中國人」。

北京採取戰略性後撤，以爭取未來美國在台灣議題上也比照辦理。這套新盤算料將在1月底首度迎來重大考驗。知情人士指出，台灣賴清德總統已表達有意出席宏都拉斯新總統阿斯夫拉1月27日的就職典禮，北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國

中國多年來在拉丁美洲逐步擴張影響力，卻被川普對委內瑞拉的突襲行動一夕打亂。儘管如此，北京也把美方以武力推翻馬杜洛視為一種訊號，強化北京以核心利益為優先的論述，而其首要目標正是台灣。但這套盤算不代表中國把美國行動解讀為立即對台動武的綠燈。

報導指出，川普去年重返白宮以來，中國便注意到自身在拉美的影響力下滑。墨西哥對中國電動車加徵50%關稅、向華府靠攏；巴拿馬退出一帶一路，並允許美軍在運河附近基地輪調駐留；2023年才與台灣斷交的宏都拉斯也出現動搖，阿斯夫拉更傳出將與台灣恢復邦交。

眼見在拉美連連失利，北京去年12月發布政策文件暗示不會在拉美退場。華爾街日報描述，這個立場未來恐成為籌碼，被用於爭取華府在台灣議題上讓步。

如今，中國被委國欠了一大筆帳，還要面對把川普視為優先的新卡拉卡斯政權，川普甚至自封「委國代理總統」。

接近白宮的分析人士說，美國可能以投資案取代中國在委國的基礎建設布局，並以協助債務重整為交換，換取美企獨家開採委國石油的權利，實質上排擠中國。

知情人士說，北京目標已轉為防守，力求在委油版圖中不被清場；這名人士稱，中國也期待未來美國在台海議題上採取類似的戰略性後撤。也有中國官員考慮，中方可能用多買一點長期美債當作跟美方談判的交換條件。

預計4月在北京登場的川習會，可能成為北京新盤算的真正戰略考驗。知情人士說，中方希望藉此試探：川普在西半球的「美國優先」重點，究竟是給中國一個加強自身周邊區域掌控權的契機；抑或對委行動只是美國在全球重新展現、強化其力量的第一步。

北京 過境美國 川普 賴清德

延伸閱讀

施俊吉嘆：若美判決川普關稅違法 何需拿5晶圓廠去換？

川普放話奪格陵蘭掀波 「樂高迷因」紛出動：丹麥已做好防衛

聯準會主席鮑爾遭查惹議 川普續嗆若非無能即腐敗：「混蛋很快滾蛋」

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選「它」原因曝 被川普嗆「你哪位？」

相關新聞

影／泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

曼谷郵報與BBC 14日報導，泰國一列由曼谷開往烏汶的火車行經四球縣（Sikhio）時，撞上倒塌的建築起重機。警方證實已...

傳賴總統擬過境美國！美媒：北京測試新盤算「西半球歸美、台海歸中」

華爾街日報13日報導，美國總統川普推翻委內瑞拉馬杜洛政權，重挫北京在拉丁美洲的布局。知悉北京高層討論的人士透露，中國大陸...

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照...

北海道餐廳「女屍封牆」案 死者為嫌犯「友人」的28歲失蹤護理師

日本北海道日高町一間餐飲店日前驚傳「牆內藏屍」案，49歲店主松倉俊彥涉嫌將一具女性遺體藏匿並遺棄在店面牆體內部的中空空間...

國際法院審種族滅絕案 緬甸政府稱：有瑕疵無根據

緬甸外交部今天表示，指控緬甸對洛興雅（Rohingya）少數民族犯下種族滅絕罪的國際法院案件「存在瑕疵且毫無根據」

一起打鼓吧！2026日韓雙邊領袖成爵士鼓合奏會

韓國總統李在明與日本首相高市早苗，13日換上印上個人姓名和國旗的日本運動品牌廠牌ASICS深藍色運動服，坐在爵士鼓前伴隨著音樂跟著打鼓，搭配的曲子還是2025年爆紅的《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉與即將在今年（2026）重磅回歸的BTS防彈少年團著名歌曲〈Dynamite〉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。