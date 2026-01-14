日媒：眾院選舉傾向2月8日投開票 有望成為最短選戰

日本「讀賣新聞」今天披露，若日本首相高市早苗在本月23日召集的通常國會開議之初就解散眾議院，正在朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向，協調之後的眾議院選舉日程。

日本放送協會（NHK）報導，高市預計今天下午返回東京都，接著在傍晚與執政黨幹部開會商討解散眾院與眾院大選相關事宜。

「讀賣新聞」報導，若後續決定是「1月23日解散、2月8日投開票」，從解散到投開票之間的選戰僅為期16天，將成為第二次世界大戰過後天數最短的眾院選戰。

目前二戰後最短的選戰是2021年時任日相岸田文雄決定當年10月14日公告、10月31日投開票，選戰僅為期17天。

高市昨天與韓國總統李在明召開共同記者會，是日媒報導她考慮解散眾院後首度有機會採訪高市。不過她當時避談這項議題。她也尚未正式對外宣布解散事宜。

然而「讀賣新聞」披露，高市已經向周邊人士透露，「若決定的話，將以最短時間戰鬥」。報導分析，她希望「速戰速決」是考量儘可能減少影響審議2026年度總預算案，並兼顧優先推動經濟政策的方針。

同時，以選戰戰術的角度而言，在野各黨尚未協調好選區與候選人等細節的情況下，「速戰速決」似乎較有利。自民黨幹部透露，「不給在野黨時間較有勝算」。

日本政壇已經紛紛開始動作，以及出現「開議即解散」為前提的發言；在野黨也加強批評力道牽制。

與自民黨組成執政聯盟的日本維新會代表吉村洋文，昨天告訴媒體，「我認為（首相）已經決定要這麼做（眾院選舉）了」。

身兼大阪府知事的吉村提及眾院選舉的目標時表示，「是執政黨過半」。他也重申「認為沒有必要」與自民黨協調選區。

另外，日本內閣官房長官木原稔昨天也已經與自民黨幹事長鈴木俊一等自民黨高層會面。報導推測，他們可能在評估解散眾院的相關狀況。

在野黨方面，國民民主黨代表玉木雄一郎昨天則批評，「不得不說這是『推遲經濟的解散』」。國民民主黨去年12月才與自民黨談妥，同意調升所得稅開徵門檻。雙方在協商時，自民黨方面也曾要求協助「於年度內通過總預算案」，因此國民民主黨幹部也出現「事情根本不一樣」的憤怒聲浪。

最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥也向媒體強調，「為了不要出現預算執行中斷等狀況，現在不能產生政治空窗」。

不過，在野黨並無手段阻止解散。去年10月之前還是執政聯盟成員的公明黨代表齊藤鐵夫昨天質疑，「這樣的解散難道不是無視國民生活嗎？」，但也坦言「沒辦法阻止，這是首相的專屬權限」。