北海道餐廳「女屍封牆」案 死者為嫌犯「友人」的28歲失蹤護理師

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北海道日高町一間餐飲店日前驚傳「牆內藏屍」案，警方13日確認死者為先前失蹤的當地居民，現年28歲的護理師。​照片翻攝：YouTube/日テレNEWS
日本北海道日高町一間餐飲店日前驚傳「牆內藏屍」案，49歲店主松倉俊彥涉嫌將一具女性遺體藏匿並遺棄在店面牆體內部的中空空間，期間疑似仍照常營業。日本電視台報導，警方13日確認，死者為先前失蹤的當地居民，現年28歲的護理師工藤日菜野。

根據先前報導，松倉疑於12月31日前後，將女性遺體塞入店內牆壁的中空處，並以木板封住，隨後於1月2日仍開門營業，形同在「牆內藏有遺體」的狀態下做生意。一名認識松倉的人士說，他平時給人「很安靜」的印象，「沒想到在這麼鄉下的地方竟會發生這種事。」

工藤的屍體於10日凌晨被發現，死因為遭類似繩索的物品壓迫頸部導致窒息死亡。警方指出，推估死亡時間已超過10天，松倉則已坦承犯行。

根據報導，案件於1日曝光，起因是警方接獲通報，稱工藤失蹤。調查人員指出，工藤12月31日下午4時左右曾出現在住家附近的監視器畫面中，原訂於翌日元旦傍晚前往勤務地點上班，卻未現身，其間去向不明。

不過，警方掌握工藤的手機曾於31日下午5時過後向友人發送訊息，松倉隨後以工藤友人的身分浮上檯面，並主動接受警方詢問，而工藤本人也曾被目擊多次出入松倉的酒吧。

工藤的友人表示，工藤與松倉曾在打烊後一起走出店外，而她也經常在松倉的酒吧過夜。兩人之間究竟發生了什麼事？警方也不排除殺人事件的可能性，正就詳細經過展開調查。

遺體 日本 死亡 北海道

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照...

日本北海道日高町一間餐飲店日前驚傳「牆內藏屍」案，49歲店主松倉俊彥涉嫌將一具女性遺體藏匿並遺棄在店面牆體內部的中空空間...

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

華盛頓郵報報導，伊朗爆發大規模反政府示威，當局8日起切斷全境9000萬人網路，並出動「軍規級」手段干擾星鏈（Starli...

川普放話奪格陵蘭掀波 「樂高迷因」紛出動：丹麥已做好防衛

官方交鋒之外，網路社群平台近日也掀起「樂高文」的捍衛浪潮。臉書粉專「Denmark Lights」發文稱：「丹麥派出最強樂高士兵捍衛格陵蘭。」(Denmark has sent its best Lego soldiers to defend Greenland.)，並搭配樂高積木圖片，戲稱丹麥已為防衛做好萬全準備。

日媒：眾院選舉傾向2月8日投開票 有望成為最短選戰

日本「讀賣新聞」今天披露，若日本首相高市早苗在本月23日召集的通常國會開議之初就解散眾議院，正在朝「1月27日公告、2月...

「不可能成真！」金與正批南韓幻想改善關係 要求為無人機事件道歉

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正13日表示，南韓期待改善南北關係是無法實現的幻想

