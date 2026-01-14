川普放話奪格陵蘭掀波 「樂高迷因」紛出動：丹麥已做好防衛

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
格陵蘭是丹麥的海外自治領地，美國總統川普意圖將格陵蘭納入，以防堵中俄，激發當地獨立聲浪。圖為丹麥軍隊去年9月與北約的友軍，在格陵蘭舉行聯合演習。 路透
美國總統川普宣布任命共和黨籍路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為「格陵蘭特使」，更直言美國基於國家安全考量「必須拿下格陵蘭」，立即引發丹麥政府強烈反彈，其外交部也表示將召見美國駐丹麥大使，要求正式說明。

對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）發表聯合聲明嚴正回應，強調：「任何人都不能併吞其他國家，即使援引國際安全也不行。格陵蘭屬於格陵蘭人民，美國不得接管格陵蘭。」

官方交鋒之外，網路社群平台近日也掀起「樂高文」的捍衛浪潮。臉書粉專「Denmark Lights」發文稱：「丹麥派出最強樂高士兵捍衛格陵蘭。」(Denmark has sent its best Lego soldiers to defend Greenland.)並搭配樂高積木圖片，戲稱丹麥已為防衛做好萬全準備。

影像創作者「Civixplorer」則用樂高畫出一盾牌外形，以堡壘的形式將格陵蘭國土團團圍住，並附文：「丹麥已做好保衛格陵蘭的準備。」(Denmark is ready to protect Greenland.)。「梗圖地理」也在Threads表示「鋪上樂高等你登島」，回應川普「必須拿下格陵蘭」的宣示。

貼文引來大量網友留言，有人笑稱「那一天，巨人又想起踩到樂高的恐懼」，也有人戲謔道「這算不算大規模毀滅性武器」。

網友指出，樂高象徵丹麥的文化軟實力，成為此次外交爭議中的幽默反擊。樂高公司是由丹麥木匠奧勒．柯克．克里斯蒂安森（Ole Kirk Christiansen）於1932年創立，如今意外在國際政治話題中成為「守護主權」的網路迷因。

格陵蘭議會五個政黨9日簽署聯合聲明表示「我們不想當美國人」，並呼籲美國停止對「我們國家的蔑視」。圖為去年3月正當川普提議購買格陵蘭時，反對的居民上街抗議。（美聯社）
