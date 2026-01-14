整理包／川普喊話拯救伊朗人民別有用心？美國想動武還有2大難題

伊朗政府持續以強硬手段鎮壓反政府抗議，死亡人數疑達上萬人，引發國際關注。美國總統川普在底特律演講及接受專訪時強調，美方「最終目標就是贏」，並承諾援助正在路上，形式包括經濟支援，但細節未公開。他警告若伊朗開始絞死抗議者，美國將採取「非常強硬的行動」。

伊朗方面則回應，若美方動用武力保護示威者，美軍與以色列將成為「合法目標」。川普同時提及美國在2025年曾空襲伊朗三處核設施，顯示美方不排除軍事手段。另一方面，馬斯克旗 SpaceX提供免費Starlink衛星網路，協助伊朗民眾突破政府斷網，成為抗議者的重要工具。整體情勢顯示，美伊關係急遽升溫，可能進一步走向對抗。

文章目錄 伊朗為何暴動？

美國動武的可能性

伊朗對美國的戰略意義

川普的手還會伸向哪些國家？





伊朗抗議者自2025年12月底開始展開示威，迄今已蔓延逾190個城市，數十萬民眾走上街頭，部分群眾與安全部隊爆發衝突。當局實施全國斷網，動用伊斯蘭革命衛隊與防暴警察鎮壓，引發此次大規模示威的主要原因包括：

貨幣貶值與通膨：伊朗貨幣匯率崩盤，導致國內物價飆升，特別是食品等基本生活物資價格失控。

預算分配不均：伊朗政府持續大幅增加國防與安全支出，但一般工人的薪資漲幅卻遠低於通膨率。

龐大的軍事開銷：民眾不滿政府長期投入鉅資援助國外代理人組織（如哈瑪斯、青年運動等），而非解決國內民生問題。

以伊戰爭的影響：2025年6月與以色列發生的為期12天的軍事衝突，導致伊朗重要設施受損並加速經濟自由落體。

國際孤立與制裁：隨著聯合國制裁重啟與美國持續施壓，伊朗的出口與國際貿易陷入停滯。

政治體制僵化：民眾對於神權統治下的威權主義、官員腐敗以及缺乏民主改革感到極度憤怒。

抗議始於2025年12月28日德黑蘭市集商人罷工，隨後迅速擴散至全伊朗31個省分，涵蓋學生、工人、退休人員甚至以往忠於政權的地區。抗爭者喊出反政府口號，直接挑戰最高領袖哈米尼的權威。

德黑蘭的反政府抗議活動。美聯社





川普對伊朗的策略同樣遵循「不派地面部隊」的原則，較可能的選項仍是空襲，其目的是完成去年未能徹底摧毀伊朗核設施的任務；還有警告伊朗不得以暴力全面鎮壓示威者，否則革命衛隊等軍事目標可能成為打擊對象，但國際媒體分析，美國大規模動武可行性不高有以下原因：

缺乏有力的反對勢力 英國經濟學人分析，伊朗的示威活動沒有組織，群龍無首，有權勢的人並未起來反抗政府，特別是拿槍桿的人。美國或許能鼓舞反對勢力，但不可能有決定性的影響力。 川普也可能空襲伊朗高層，伊朗領導階層被剷除後，可能造成政權更替，但接下來的權力爭奪戰，沒有組織的抗議群眾將落居下風，即便已故國王巴勒維的兒子返國，可能也無力對抗掌握軍權的革命衛隊，最後的贏家可能是革命衛隊及其政治盟友。

美軍區域部署限制 目前美國的航空母艦未派駐波斯灣，最近的一艘是遠在幾千英里外的「林肯號」航母，目前在南海巡弋。美國在波斯灣地區有空軍基地，但此地區國家可能不准美軍使用。波斯灣國家害怕遭到伊朗以飛彈報復，而且伊朗政權垮台可能引起伊朗內部混亂，造成波斯灣地區不穩定。 美國的終極目標，並非立即推翻政權，而是系統性削弱伊朗國家能力，甚至促使其內部碎片化，如同利比亞、伊拉克或敘利亞，使其因內亂而無法成為區域威脅。

一位伊朗警察在支持伊朗政府集會現場。路透





伊朗對美國的戰略價值主要體現在其作為地緣政治樞紐、全球能源咽喉以及區域秩序挑戰者的多重角色上。

能源穩定：伊朗掌握全球最重要的能源運輸樞紐之一的荷姆茲海峽，全球約20%的原油貿易需經此地，伊朗的控制能力使其能隨時以封鎖海峽作為籌碼，直接衝擊美國及其盟友的能源安全與全球油價。1月以來，隨著川普政府對伊言論轉趨強硬，國際油價已顯著上升，西德州原油突破每桶61美元。

國家安全：伊朗是中東「抵抗軸心」(Axis of Resistance) 的核心，支持包括黎巴嫩真主黨、葉門青年運動及伊拉克什葉派民兵在內的代理人勢力。美國視伊朗為破壞中東穩定的主要根源。瓦解伊朗的區域影響力，被視為保護以色列及穩定敘利亞、加薩局勢的戰略關鍵。

大國角力：伊朗是中國、俄羅斯在西亞的重要戰略夥伴，打擊伊朗也是對中俄的牽制，美國透過制裁與伊朗有貿易往來的國家，試圖藉此削弱這些大國的區域布局，並將伊朗議題轉化為全球經貿對抗的籌碼。

一位伊朗民眾走過德黑蘭的反美壁畫。歐新社





美國1月3日空襲委內瑞拉抓捕總統馬杜洛夫婦，震撼國際社會後，美國總統川普接連點名哥倫比亞、墨西哥以及與委國交好的古巴，顯示華府正加速在西半球擴張影響力。

一連串強硬表態，被外界視為更具侵略性的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）現形，不同於傳統門羅主義，這套邏輯主張美國可為取得戰略資源、確保邊境安全或打擊移民等單方面利益，對西半球主權國家進行直接軍事或行政干預。

格陵蘭

川普希望美國控制格陵蘭，主要理由是國家安全與稀土資源，當地領導人稱此想法是「幻想」，並要求尊重國際法。

哥倫比亞

川普指控哥倫比亞政府縱容毒品交易，並暗示可能採取行動。哥倫比亞擁有豐富石油與礦產資源，且是毒品交易樞紐。

墨西哥

川普批評墨西哥未阻止毒品與非法移民，並暗示「必須採取行動」，墨西哥總統薛恩鮑姆拒絕美國軍事介入。

古巴

川普認為古巴因依賴委內瑞拉石油而「快要垮了」，不需軍事干預，美國官員警告古巴政權可能面臨更大壓力。