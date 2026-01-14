俄無人機襲澤倫斯基家鄉 電力中斷4.5萬戶受災、供暖系統受影響
俄羅斯無人機今天攻擊烏克蘭中部城市克利福洛。當地軍政機關首長維庫爾指出，俄方攻擊導致基礎設施受損，4.5萬多個用戶被迫緊急斷電，供暖系統也受到影響。
路透社報導，維庫爾（Oleksandr Vilkul）在通訊軟體Telegram發文，呼籲市民保持警覺：「請儘量儲水，有機會的話盡量幫（電子）設備充電。接下來會很辛苦」。
自來水公司的抽水站已切換為發電機供電，雖然系統內仍有供水，但可能會出現水壓問題。
此次攻擊的完整損害程度尚不明確，俄羅斯方面對此暫無回應。
俄羅斯近4年前全面入侵烏克蘭，迄今多次以飛彈和無人機攻擊烏國發電廠、變電站以及輸電線路，意在破壞供電和供暖系統，並阻礙產業運作。
烏方指出，這方面的攻擊迫使全國各地城市輪流停電、緊急限電，並讓維修團隊在砲火中疲於搶修。烏克蘭仰賴防空系統與進口電力來穩定電網。
克利福洛（Kryvyi Rih）位在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），是鋼鐵和礦產重鎮，也是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的家鄉。這座城市屢遭攻擊，導致平民喪生、住家及工業設施受損。
這座城市距南部前線不遠，落在打擊範圍之內，其工廠、物流與勞動人口對烏克蘭經濟具有重要地位，也是支援烏克蘭戰事的關鍵後方中心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言