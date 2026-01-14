快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

俄無人機襲澤倫斯基家鄉 電力中斷4.5萬戶受災、供暖系統受影響

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
克利福洛（Kryvyi Rih）位在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），是鋼鐵和礦產重鎮，也是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的家鄉。這座城市屢遭攻擊，導致平民喪生、住家及工業設施受損。 路透
克利福洛（Kryvyi Rih）位在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），是鋼鐵和礦產重鎮，也是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的家鄉。這座城市屢遭攻擊，導致平民喪生、住家及工業設施受損。 路透

俄羅斯無人機今天攻擊烏克蘭中部城市克利福洛。當地軍政機關首長維庫爾指出，俄方攻擊導致基礎設施受損，4.5萬多個用戶被迫緊急斷電，供暖系統也受到影響。

路透社報導，維庫爾（Oleksandr Vilkul）在通訊軟體Telegram發文，呼籲市民保持警覺：「請儘量儲水，有機會的話盡量幫（電子）設備充電。接下來會很辛苦」。

自來水公司的抽水站已切換為發電機供電，雖然系統內仍有供水，但可能會出現水壓問題。

此次攻擊的完整損害程度尚不明確，俄羅斯方面對此暫無回應。

俄羅斯近4年前全面入侵烏克蘭，迄今多次以飛彈和無人機攻擊烏國發電廠、變電站以及輸電線路，意在破壞供電和供暖系統，並阻礙產業運作。

烏方指出，這方面的攻擊迫使全國各地城市輪流停電、緊急限電，並讓維修團隊在砲火中疲於搶修。烏克蘭仰賴防空系統與進口電力來穩定電網。

克利福洛（Kryvyi Rih）位在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），是鋼鐵和礦產重鎮，也是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的家鄉。這座城市屢遭攻擊，導致平民喪生、住家及工業設施受損。

這座城市距南部前線不遠，落在打擊範圍之內，其工廠、物流與勞動人口對烏克蘭經濟具有重要地位，也是支援烏克蘭戰事的關鍵後方中心。

烏克蘭 俄羅斯 電力

延伸閱讀

拒絕跪低和議 澤倫斯基指烏俄距和平僅差10% 1大問題未解

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10％ 但關鍵問題仍未解

外交斡旋升溫 澤倫斯基將赴法與盟國領袖會談

澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普丁會面

相關新聞

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照...

北海道餐廳「女屍封牆」案 死者為嫌犯「友人」的28歲失蹤護理師

日本北海道日高町一間餐飲店日前驚傳「牆內藏屍」案，49歲店主松倉俊彥涉嫌將一具女性遺體藏匿並遺棄在店面牆體內部的中空空間...

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

華盛頓郵報報導，伊朗爆發大規模反政府示威，當局8日起切斷全境9000萬人網路，並出動「軍規級」手段干擾星鏈（Starli...

川普放話奪格陵蘭掀波 「樂高迷因」紛出動：丹麥已做好防衛

官方交鋒之外，網路社群平台近日也掀起「樂高文」的捍衛浪潮。臉書粉專「Denmark Lights」發文稱：「丹麥派出最強樂高士兵捍衛格陵蘭。」(Denmark has sent its best Lego soldiers to defend Greenland.)，並搭配樂高積木圖片，戲稱丹麥已為防衛做好萬全準備。

日媒：眾院選舉傾向2月8日投開票 有望成為最短選戰

日本「讀賣新聞」今天披露，若日本首相高市早苗在本月23日召集的通常國會開議之初就解散眾議院，正在朝「1月27日公告、2月...

「不可能成真！」金與正批南韓幻想改善關係 要求為無人機事件道歉

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正13日表示，南韓期待改善南北關係是無法實現的幻想

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。