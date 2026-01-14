聯合國籲伊朗停止暴力鎮壓 美伊緊張升溫卡達示警

快訊

中央社／ 日內瓦/杜哈13日綜合外電報導
伊朗伊斯蘭共和國當局鎮壓力度不斷加大，抗議者們仍然走上街頭，圍繞著篝火載歌載舞，歡呼雀躍。 美聯社
聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，伊朗對抗議民眾的暴力鎮壓升級令他「震驚」，敦促德黑蘭當局停止暴力行動。

與此同時，卡達在美國揚言發動空襲遏阻伊朗鎮壓行動後警告，若美伊軍事緊張升溫，將對中東地區造成嚴重後果。

法新社報導，伊朗自8日以來連續多晚爆發大規模抗議活動，對神職領導階層構成自1979年伊斯蘭革命推翻國王以來最大挑戰之一。

圖克敦促德黑蘭當局停止對和平抗議群眾的各種暴力與鎮壓行為，並恢復完整的網路及電話服務。

圖克在聲明中說：「殺害和平示威者的行為必須停止，將抗議者貼上『恐怖分子』標籤以正當化對他們的暴力行為令人無法接受。」

他還說：「伊朗人民聲音以及他們對公平、平等和正義的訴求必須被聽見。」

圖克表示，所有殺害、暴力鎮壓抗議群眾及其他侵犯人權情事都必須根據國際人權規範接受調查，而且必須對相關人士究責。

他警告，多家醫院據報因傷患眾多而不堪負荷，其中包括兒童。他說，部分消息也指出有安全部隊成員喪命。

總部在挪威的非政府組織「伊朗人權」（IranHuman Rights）表示，目前已確認至少734人遭到殺害，包括9名未成年人，實際死亡人數很可能達到數千人。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天表示，歐盟將「迅速」提出對伊朗的新一輪制裁行動。

她在網路發文說：「伊朗死傷人數不斷攀升，令人震驚。在此明確譴責過度使用武力與持續限制自由的行為。」她還說，歐盟將迅速對涉及鎮壓行動的人提出進一步的制裁措施。

白宮昨天重申，美國總統川普正考慮對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局鎮壓抗議民眾。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天在杜哈記者會上表示：「我們很清楚，任何升級行動…都將對中東乃至更廣泛地區造成災難性後果，因此我們希望盡可能避免這種局面。」

安薩里表示：「我們目前仍相信此事有望透過外交方式解決。我們正與所有有關各方溝通，當然也積極與區域內鄰國及夥伴尋找外交出路。」

伊朗去年6月曾對位於卡達的美軍烏代德（AlUdeid）基地發射飛彈，以報復美軍空襲伊朗核子設施。卡達當時藉由這起前所未見的境內攻擊事件促成美伊迅速達成停火。

伊朗 卡達 人權

