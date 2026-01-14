日韓領袖驚喜共演引熱議 李在明贈高市爵士鼓「原因曝光」

快訊

中央社／ 奈良14日綜合外電報導
韓國總統李在明昨天與日相高市早苗驚喜共演爵士鼓，引發熱議。圖／取自高市早苗X(@takaichi_sanae)

韓國總統李在明昨天與日相高市早苗驚喜共演爵士鼓，引發熱議。韓國總統府今天宣布，李在明贈送高市一套爵士鼓，是因為這個樂器「剛柔並濟」，正好「與高市的政治哲學呼應」。

李在明昨天起訪問高市的故鄉奈良縣，並舉行領袖會談。兩人在會後即興同台打鼓，演奏了韓國天團BTS的歌曲Dynamite，還有最近爆紅的Netflix動畫「Kpop獵魔女團」片中金曲Golden，氣氛愉快。

「每日新聞」報導，這套禮物是韓國製的鼓，鼓棒是由韓國知名工匠使用螺鈿精心打造。

韓國總統府今天說明，「（爵士）鼓是主導節奏的樂器，同時象徵強勁的推動力與靈活的協調」，這些要素「正好與高市的政治哲學相互呼應」。

高市喜歡搖滾樂，在學生時期曾經擔任樂團鼓手。她去年10月訪問韓國時曾說，打鼓是她的興趣，當時李在明回說，「我也想試試看」。因此在這次訪日行程中，日本沒有先知會韓方，低調準備了這場共同演出的驚喜安排。

演奏過程中，高市以華麗技巧掌握節拍，李在明則是盡情發揮，甚至加入即興演奏，興致十足。高市還對李在明現場即席教學。演奏結束後，兩人在鼓棒上簽名並交換留念。

李在明在社群平台X公布演奏影片時表示，「一開始有些生澀，但隨著敲擊的節奏，聲音逐漸融為一體。」

他也寫道，「多虧首相，才能透過音樂分享坦率心意，度過一段特別的時光」。他也形容，「這就像尊重彼此的差異、配合節奏一樣，期待韓日兩國也能進一步深化合作，逐步拉近距離。」

而兩人共演爵士鼓的影片公布之後，有韓國網友認為「真是新鮮的高峰會」、「還以為是人工智慧（AI）生成的影片」、「總統看起來有點吃力」。

另外，李在明此行也準備了高麗人蔘蒸製後乾燥而成的紅蔘等健康食品，當作禮物送給高市，希望「高市在繁忙之中能多注意健康」。

韓國方面也贈送高市的丈夫、前眾議員山本拓，韓國餐具組與三星的電子手錶。據悉，餐具組的構想源自山本向高市求婚時承諾，「讓妳一輩子吃到我親手做的美味料理」。

