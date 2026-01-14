「就是個做房地產的」！學者：川普一心一意兼併格陵蘭擴張美國版圖

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日向底特律經濟俱樂部發表演講。美聯社
美國總統川普對已成為丹麥王國屬地逾300年的格陵蘭念念不忘，並以「國家安全」為由，指稱俄羅斯與中國構成威脅。不過，紐約時報13日報導指出，川普過去曾評論格陵蘭的土地規模，學者認為，格陵蘭本身幅員遼闊，也是吸引他的因素之一。

根據國家檔案館、美國人口普查局和中情局（CIA）世界概況的數據，格陵蘭面積約216.5萬平方公里，甚至超過法國、英國、西班牙、義大利與德國的總和。若川普如願以償取得格陵蘭，並如他所堅持「無論他們喜不喜歡」都要接管，其規模將超越1803年的「路易斯安那購地案」、1848年的「墨西哥割讓地」、1867年的「阿拉斯加購地案」等19世紀美國三次重大領土擴張，成為美國史上取得的最大領土。

康乃爾大學歷史學家西爾比（David Silbey）在電子郵件中表示：「川普就是個做房地產的，在我看來，硬要把那麼大片土地拿到手的想法，似乎是他獨有的主要動力：史上最大的土地。」西爾比並補充指出，川普「喜歡挑選弱到無法反擊的目標，這無疑描述了丹麥。」

儘管丹麥與格陵蘭官員一再強調，這座世界第一大島並非待價而沽，仍未能阻止川普及其團隊。此外，美國與丹麥長期簽有防禦條約，確保美方可在格陵蘭自由使用軍事設施，但川普對此顯然並不買帳。

西北大學歷史學家伊梅沃爾（Daniel Immerwahr）表示，川普對擴張美國版圖的興趣，似乎超過近期任何一位總統，並列舉川普堅持收回巴拿馬運河、多次評論加拿大可以成為美國第51州、談到接管加薩走廊以及對格陵蘭的執著。

他說：「很明顯，川普一心一意要兼併領土，這種程度在過去幾十年的總統身上從未出現過。川普的兼併野心讓人聯想到遙遠過去的總統，像是波克（James Polk）與老羅斯福（Teddy Roosevelt），但在1945年以後並沒有任何前例。」

根據記述川普第一任期的著作《分裂者》（The Divider） 一書，格陵蘭的面積確實是川普考量的一部分。川普在書中受訪時說道：「我熱愛地圖，我總是說，『看看這面積，真是太大了，應該成為美國的一部分。』」

