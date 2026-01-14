伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普13日在密西根準備乘空軍一號。法新社
美國總統川普13日在密西根準備乘空軍一號。法新社

華盛頓郵報報導，伊朗爆發大規模反政府示威，當局8日起切斷全境9000萬人網路，並出動「軍規級」手段干擾星鏈（Starlink）衛星網路。美國總統川普與世界首富馬斯克隨後聯手討論恢復星鏈通訊，並表態德黑蘭當局「辦不到」。非營利科技組織13日證實，當地使用者回報，原本斷線的星鏈帳號已可連線且完全免費。

美國科技非營利組織「整體韌性」執行董事阿瑪迪安（Ahmad Ahmadian）表示，星鏈母公司SpaceX在13日上午免除星鏈訂閱費用，先前斷線的帳號也恢復連線；他引述當地說法稱，用星鏈上網不必再付費，把衛星終端放在能清楚看見天空的地方即可。

網路自由先鋒共同創辦人亞希亞內賈德（Mehdi Yahyanejad）描述，如今星鏈幾乎是唯一能連線、把消息傳出伊朗的方式，「過去幾天流出的所有影片和照片，都是靠星鏈傳出去的」。

CNN報導，星鏈因此成為伊朗當局封鎖目標。網路監測專家馬多里（Doug Madory）指出，伊朗建立類似「防火長城」的封鎖機制，只放行當局核准流量；由於對外網路出口僅2家業者，政權要斷網相對容易；而且德黑蘭憑藉多年監控經驗，正以多種手段干擾境內星鏈訊號，部分甚至達「軍規等級」。去年以伊12天衝突後，伊朗將使用星鏈入罪，可被處決。

顧問公司Quilty Space政府事務主管柏克也提到，當局甚至不必切斷整個系統，只要讓連線變得不穩或龜速，幾乎就難以使用。

對此，白宮發言人李維特12日證實，川普已與馬斯克討論恢復星鏈。

川普11日就曾在空軍一號表示，會和馬斯克討論「讓伊朗網路恢復」。另據一名知情人士，周末期間，SpaceX內部已將伊朗連線問題上報至馬斯克；馬斯克表態全力支持恢復伊朗境內連線，並同意指示工程師著手研擬解決方案。

人權組織Witness的科技專家阿里馬達尼（Mahsa Alimardani）說，星鏈讓外界得以透過一扇「小窗」看見伊朗血腥鎮壓的情況。她估計，伊朗約有5萬台星鏈接收器；若能擴大使用規模，不僅能幫助更多資訊傳出，也可能對政權形成嚇阻，減少其在斷網掩護下施暴的空間。

「當政府不希望人民保持網路連線時，星鏈有能力讓人們維持上線，」華府智庫國際暨戰略研究中心（CSIS）航太安全計畫副主任斯伍普（Clayton Swope）說，「所以，只要美國認為有必要協助某些國家把訊息傳到國際，伊朗就是優先對象之一，真正有能力做到這件事的公司其實不多，而星鏈正在最前線，且是主力」。

一名伊朗當地消息人士13日告訴哥倫比亞廣播公司，致力統計具體死亡人數的行動團體根據全國各地醫療人員通報研判，死亡人數至少1.2萬人，且可能高達2萬人。

