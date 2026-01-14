快訊

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

蘋果攜手谷歌！Gemini升級版Siri令人期待 最快有望本月底搶先體驗

加國總理訪中2眾議員證實配合離台 政界批對北京低頭

中央社／ 溫哥華13日專電
加拿大總理卡尼（前）訪問中國大陸前夕，傳出二名與卡尼同黨的國會議員提前結束訪台行程，引發加國在野黨批評。（路透）
加拿大總理卡尼（前）訪問中國大陸前夕，傳出二名與卡尼同黨的國會議員提前結束訪台行程，引發加國在野黨批評。（路透）

加拿大總理卡尼今將啟程前往中國訪問，2名原在台灣訪問的執政自由黨眾議員何潔思與那隆德提前結束行程，並向中央社證實是因為「政府的建議」；加國政界對此批評這「無異於向北京的威權主義低頭」，有專家也指渥太華不智，尚未談判就服軟。

卡尼（Mark Carney）預計台北時間1月14日至17日訪中，而「加拿大聯邦眾議員訪問團」5名眾議員1月10日至16日來台訪問，但何潔思（Helena Jaczek）與那隆德（Marie-France Lalonde）2位眾議員提早在13日離開，代表團中的另3位在野保守黨眾議員則繼續在台行程。

根據這2名眾議員提供給中央社的聯合聲明表示，她們是根據「政府的建議」返回加拿大，但這並不改變加拿大對台灣的立場。

聲明指出，因為卡尼的訪中行程上星期才宣布，與她們訪台行程有所重疊，因此提早離台是為「避免加拿大外交政策產生混淆」，另說「我們將繼續支持總理為拓展印太地區可持續和多元化的貿易夥伴關係所做的努力。」

加拿大「環球郵報」報導，保守黨負責外交事務評論的眾議員莊文浩（Michael Chong）表示，自由黨議員提前結束行程的決定「無異於向北京的威權主義低頭」。他說：「為了避免冒犯一個威權政權而命令民選代表回國，這傳遞了一種訊息：便利凌駕於原則之上。」

莊文浩批評卡尼政府作為，稱「這種退縮削弱了我們的民主，削弱了我們與台灣的關係，並助長了北京的恐嚇。」他強調，台灣不應成為加拿大政府官員的負擔，台灣是民主夥伴，兩國人民關係密切，貿易往來頻繁，並且都致力於維護自由和法治。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）口腔健康醫學院台裔教授山人幸琪看到自由黨議員的聲明也感到吃驚，因為這與加拿大一貫強調的「價值觀外交」出現明顯落差。

山人幸琪對中央社表示：當加拿大政府建議議員「為了避免混淆」而提前返國，會給外界一種印象：在面對威權政權（中國）的商業利益時，加拿大願意淡化對民主夥伴（台灣）的支持。這無疑給了北京一個訊號：只要在經貿上施壓，加國政府就會自我審查議員的行動。

加拿大全球台灣醫衛協會（GTMA）會長邱麗蓮批評卡尼政府「愚蠢至極」。她對中央社說：「都還未踏出國門與中國展開談判，怎麼就先投降服軟了呢？」

邱麗蓮說，在談判桌上講究的就是模糊策略，就算卡尼不願承認台灣是多好的民主盟友和貿易夥伴，至少也可以把台灣當一個好棋來下，好好制衡中國，竟沒想到卡尼政府連下棋的手段都沒有。

加拿大全球事務部助理副部長厄普（Weldon Epp）曾於2022年在眾議院加中關係委員會上作證時提到，就加拿大對中政策而言，加拿大與台灣的「非官方」關係具有「戰略模糊性」，這種做法使加拿大能夠以「非常模糊和靈活的方式」在該地區發展貿易、教育和科學研究聯繫。

眾議員 加拿大 行程

延伸閱讀

接見加拿大訪團 賴總統：戰爭沒有贏家 堅持以實力獲得和平

加拿大總理卡尼14日起訪中 訪台執政黨議員「在政府建議下」提前返國

加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

陸宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固兩國關係轉圜勢頭

相關新聞

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

華盛頓郵報報導，伊朗爆發大規模反政府示威，當局8日起切斷全境9000萬人網路，並出動「軍規級」手段干擾星鏈（Starli...

尹錫悅遭求處死刑…凌晨法庭內敲桌90分鐘怒吼「長期獨裁？逼我也不會做」

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日宣布緊急戒嚴涉嫌內亂首謀罪，檢方13日求處死刑後，14日凌晨他在首爾中央地方法院刑...

高市早苗李在明同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」影片曝熱絡氣氛

日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。...

以色列承認索馬利蘭，將挑戰「一個索馬利亞」神話

關於以、索馬利蘭兩國建交，這不只是作為中東邊緣人的以色列企圖與作為東非邊緣人的索馬利蘭突破彼此在各自區域的孤立處境，背後更牽涉地緣政治、區域競爭以及大國角力等種種因素。對兩國來說，建交對彼此其實都不是首選，更像無可奈何的選擇，但雙方的合作如果能逐漸深化，也有機會重塑中東與東部非洲的戰略格局。

「就是個做房地產的」！學者：川普一心一意兼併格陵蘭擴張美國版圖

美國總統川普對已成為丹麥王國屬地逾300年的格陵蘭念念不忘，並以「國家安全」為由，指稱俄羅斯與中國構成威脅。不過，紐約時...

緬甸內戰引爆泰國公衛危機 醫：沒控制住我們都會沒命

近年隨著緬甸政變引發內戰，醫療體系陷入崩潰，泰緬邊境診所的病患數量激增。醫院被轟炸、醫療預算被裁減，原本受控的瘧疾等傳染病在邊境重新蔓延，大量難民跨越泰緬邊境，讓泰國多年防疫成果出現破口。這場危機不再只是人道救援問題，而是一種由戰爭觸發、跨國擴散的公衛倒退現象，正考驗周邊國家的醫療承載與防疫韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。