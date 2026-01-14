南非政府要求台駐處遷離 國會議員批決策不透明

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡13日專電

南非政府 2025年起片面要求台灣駐處遷離首都，引發外交與國會層面的關切。南非國會議員恩格爾布瑞契特接受中央社訪問表示，國會並未就此展開實質辯論，指責南非政府決策過程缺乏透明與諮詢。

南非先前要求台灣駐處遷離首都普勒托利亞（Pretoria）並降等、更名台灣駐處，經濟部一度祭晶片管制。外交部長林佳龍2025年10月表示，已收到南非提出新版雙邊關係協議的交涉請求，外交部之後進一步說明已向南非政府提出今年1月進行協商，對方仍在考慮中。

今年1月1日，南非台僑於豪登省伯諾尼（Benoni）舉行中華民國元旦升旗典禮，活動中再度浮現僑界對台灣代表處遷離首都的憂慮，呼籲南非政府與台灣方面持續對話與協商。

在此背景下，南非國民議會（National Assembly）第二大黨－民主聯盟（Democratic Alliance，DA）國會議員恩格爾布瑞契特（Janho Engelbrecht）近日接受中央社書面採訪時表示，自2025年中以來，相關議題雖已透過向南非國際關係與合作部（南非外交部）提出質詢，並在國民議會中被提及，但至今未獲得妥善處理，既未進行全面辯論，也缺乏實質審議。

他說，行政部門未以透明方式向國會或公眾說明決策理由，對於一項具有明顯外交與經濟影響的決定而言，這樣的處理方式完全不足，透明度幾乎不存在，先前提出的疑慮至今仍未改變。

恩格爾布瑞契特進一步表示，南非目前雖處於「國家團結政府」（Government of National Unity）組成架構下，但外交政策仍持續由執政的非洲民族議會（African National Congress）主導，「國家團結政府」的合作夥伴並未被實質諮詢，決策往往先行作出，之後才加以說明，甚至有時完全未作說明，削弱了團結政府的本質。

他警告，若此事持續以缺乏說明與監督的方式推進，將削弱國會的監督功能，並樹立不良先例，與憲政問責原則不相容。展望後續發展，他認為，關鍵在於南非外交部是否願意向國會提出明確書面立場，並接受正式的委員會審查，同時也須觀察團結政府夥伴是否能被真正諮詢。

在民間層面，恩格爾布瑞契特強調，台灣社群與商會多年來在投資、製造、技能培訓與就業創造等方面，對南非作出實質的貢獻，雙方關係務實且互利，不應因短期地緣政治考量而被犧牲。他表示，無論外交層級如何變化，台灣與南非之間的人與人交流及經濟聯繫仍然重要，且應受到捍衛。

