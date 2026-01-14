日韓領袖訪奈良法隆寺 一探全球最古老木造建築

快訊

中央社／ 奈良14日綜合外電報導
日本首相高市早苗（左）和南韓總統李在明參觀位於日本西部奈良縣法隆寺時合影留念。 美聯社
日本首相高市早苗（左）和南韓總統李在明參觀位於日本西部奈良縣法隆寺時合影留念。 美聯社

日相高市早苗今天與韓國總統李在明共訪奈良縣的法隆寺，參觀世界現存最古老的木造建築物群。寺廟傳承從朝鮮半島傳入的佛教文化，被日本政府人士形容為「日韓合作的象徵」。

「每日新聞」報導，高市與李在明一行人上午前往位在斑鳩町的世界遺產法隆寺，並參觀寺內的西院伽藍，同時也在法隆寺管長古谷正覺的引導下走訪五重塔。

報導指出，佛教經由朝鮮半島的百濟傳入日本，建築技術及佛像等均受到朝鮮半島影響。法隆寺與姬路城等古蹟1993年成為日本首批被登錄的世界遺產。

韓國方面表示，這是有韓國總統首度造訪奈良。

韓聯社報導，李在明今天抵達法隆寺後，與前來迎接的高市握手寒暄後，就一起進入寺廟。

法隆寺藏有被稱為「百濟觀音」的木造觀音菩薩立像，在這邊可回顧兩國的古代歷史。百濟是南韓古代三國時代國家之一。

而李在明與高市昨天在奈良縣一間飯店舉行領袖會談，雙方就持續日韓領袖互訪「穿梭外交」達成共識。

另外，兩人在領袖會談後即興同台打鼓，演奏了韓國天團BTS的歌曲Dynamite，還有最近爆紅的Netflix動畫「Kpop獵魔女團」片中金曲Golden，氣氛愉快。

李在明稍晚預計與旅日韓僑座談過後，就會踏上歸途返回韓國。

日本首相高市早苗(左)和南韓總統李在明在住持的陪同下參觀了位於日本奈良縣斑鳩市法隆寺。 路透
日本首相高市早苗(左)和南韓總統李在明在住持的陪同下參觀了位於日本奈良縣斑鳩市法隆寺。 路透

