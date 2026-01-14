日韓領袖訪奈良法隆寺 一探全球最古老木造建築

日相高市早苗今天與韓國總統李在明共訪奈良縣的法隆寺，參觀世界現存最古老的木造建築物群。寺廟傳承從朝鮮半島傳入的佛教文化，被日本政府人士形容為「日韓合作的象徵」。

「每日新聞」報導，高市與李在明一行人上午前往位在斑鳩町的世界遺產法隆寺，並參觀寺內的西院伽藍，同時也在法隆寺管長古谷正覺的引導下走訪五重塔。

報導指出，佛教經由朝鮮半島的百濟傳入日本，建築技術及佛像等均受到朝鮮半島影響。法隆寺與姬路城等古蹟1993年成為日本首批被登錄的世界遺產。

韓國方面表示，這是有韓國總統首度造訪奈良。

韓聯社報導，李在明今天抵達法隆寺後，與前來迎接的高市握手寒暄後，就一起進入寺廟。

法隆寺藏有被稱為「百濟觀音」的木造觀音菩薩立像，在這邊可回顧兩國的古代歷史。百濟是南韓古代三國時代國家之一。

而李在明與高市昨天在奈良縣一間飯店舉行領袖會談，雙方就持續日韓領袖互訪「穿梭外交」達成共識。

另外，兩人在領袖會談後即興同台打鼓，演奏了韓國天團BTS的歌曲Dynamite，還有最近爆紅的Netflix動畫「Kpop獵魔女團」片中金曲Golden，氣氛愉快。