快訊

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

等到了！BTS防彈少年團官宣世巡 11月高雄連唱3天掀搶票戰

影／與高市早苗同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」 合奏BTS、獵魔女團夯曲

有逃亡之虞！瑞士酒吧跨年火災奪40命 法籍老闆涉過失致死限制出境

中央社／ 日內瓦13日綜合外電報導
在瑞士盧特里足球場，人們擺放鮮花和留言，悼念在星座酒吧火災中喪生的盧特里足球俱樂部年輕成員。 美聯社
在瑞士盧特里足球場，人們擺放鮮花和留言，悼念在星座酒吧火災中喪生的盧特里足球俱樂部年輕成員。 美聯社

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年火災，瓦萊邦（Wallis）有關當局今天表示，法國籍老闆潔西卡（Jessica Moretti）已遭限制出境

法新社報導，星座酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生大火造成40人喪生、116人受傷，多數罹難者為青少年。星座酒吧為潔西卡與她的丈夫莫瑞提（Jacques Moretti）所有。莫瑞提昨天遭到羈押。

瑞士西南部瓦萊邦法院表示，基於潔西卡「有逃亡之虞」，已裁定限制出境，作為羈押替代處分。

罹難者家屬委任律師對偵辦程序提出嚴厲批評，主張兩名負責人自案發初期即應遭羈押。

莫瑞提因同樣有潛逃之虞而遭羈押，不過瓦萊邦強制措施法院（Court of Compulsory Measures）表示無法將潔西卡收押，原因是檢察署未聲請羈押。

法院表示，除限制出境外，潔西卡自昨天起須將所有身分及居留證件交付檢察署保管、每天向警察機關報到以及交保候傳，保釋金金額將於稍後確定。

初步調查結果顯示，起火原因疑為仙女棒引燃酒吧地下室天花板的隔音泡棉。此外，現場滅火器是否設置完善、易於取用，以及逃生出口是否符合消防法規等問題也有待釐清。

克蘭蒙丹納有關當局坦承這家酒吧自2019年以來未曾接受消防安檢，消息一出再度引發公憤。

莫瑞提夫婦雙雙遭到刑事調查，涉犯罪名包括過失致死、過失傷害及過失縱火。待調查結束後，瓦萊邦檢察署將決定是否對兩人提起公訴或結案。在此期間，仍適用無罪推定原則。

限制出境 瑞士

延伸閱讀

屏東倉庫鐵皮屋頂燒到塌陷 疑電土催熟木瓜釀火災「濃煙竄天際」

起司饅頭卡1歲幼兒口中 保母第一時間未完整急救 過失致死罪起訴

瑞士示警新型網路詐騙 假購物網站售中製商品盜個資

瑞士跨年惡火釀40死！酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

相關新聞

高市早苗李在明同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」影片曝熱絡氣氛

日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。...

伊朗鐵腕鎮壓！ 川普稱援助在路上 對伊朗「最終目標就是贏」

美國總統川普13日表示，稍晚將會晤國安團隊，討論伊朗政府對抗議者的暴力鎮壓，並在接受CBS新聞獨家專訪時直言，對伊朗的最...

南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

韓聯社13日報導，南韓一個特別檢察官小組當天以涉嫌內亂罪為由，要求將前總統尹錫悅處以死刑。

伊朗恐對示威者動用絞刑 川普揚言：我們會採取非常強硬的行動

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，如果伊朗當局在鎮壓反政府的抗議活動時開始對示威者處以絞刑，美國將做出強...

有逃亡之虞！瑞士酒吧跨年火災奪40命 法籍老闆涉過失致死限制出境

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年火災，瓦萊邦（Wallis）有關當局今天表示，法國籍老闆...

伊朗抗議者遭屠殺 義大利無法接受、歐盟擬祭制裁「與人民站在一起」

伊朗抗議者死傷人數持續增加，義大利總理府今天發表聲明，呼籲伊朗當局尊重人民的言論自由與和平集會權，義國外長也召見伊朗駐義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。