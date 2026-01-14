快訊

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

等到了！BTS防彈少年團官宣世巡 11月高雄連唱3天掀搶票戰

影／與高市早苗同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」 合奏BTS、獵魔女團夯曲

高市早苗李在明同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」影片曝熱絡氣氛

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。圖/截自@yamahata1000nen在X的照片
日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。圖/截自@yamahata1000nen在X的照片

日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。兩人同台打鼓演奏2首K-pop歌曲，並在演出後交換鼓棒，以輕鬆橋段展現日韓互動友好。

南韓政府指出，合奏曲目包括全球知名韓團BTS的＜Dynamite＞，以及動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲＜Golden＞。現場由高市主導，並示範教李在明打鼓。

高市隨後在社群平台X發文說，她去年在APEC會晤李在明時，李在明曾提到打鼓是他的夢想，因此特別準備這個驚喜。這也是李在明繼去年10月APEC峰會首度會晤高市後，兩人第2次韓日會談。李在明本月7日才結束訪問中國大陸行程。

南韓總統府表示，李在明談到感想時說：「實現了一生的浪漫。從小就希望能打鼓。」

日本首相官邸於 14 日在 X 平台分享了兩人「尬鼓」的影片。畫面中，高市全程面帶笑容、投入地展現鼓技，李在明則隨節奏微笑點頭，一邊揮動鼓棒。演奏結束後，兩人高舉鼓棒合影並熱絡握手，最後更在鼓棒上簽名交換，象徵雙方的友好情誼。

會後晚宴同樣突出「奈良元素」。報導稱，高市以奈良食材款待李在明，包括使用柿子的甜點與品牌牛「大和牛」等。兩位領袖先以日本酒乾杯，之後也品嘗了馬格利酒與燒酒。

李在明 日本經濟 奈良

延伸閱讀

南韓總統李在明：韓中日須溝通合作

日中緊張升高下考驗 奈良行檢驗李在明「外交平衡術」

高市早苗、李在明會談 日學者：意義在於穿梭外交常態化

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

相關新聞

高市早苗李在明同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」影片曝熱絡氣氛

日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。...

伊朗鐵腕鎮壓！ 川普稱援助在路上 對伊朗「最終目標就是贏」

美國總統川普13日表示，稍晚將會晤國安團隊，討論伊朗政府對抗議者的暴力鎮壓，並在接受CBS新聞獨家專訪時直言，對伊朗的最...

南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

韓聯社13日報導，南韓一個特別檢察官小組當天以涉嫌內亂罪為由，要求將前總統尹錫悅處以死刑。

伊朗恐對示威者動用絞刑 川普揚言：我們會採取非常強硬的行動

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，如果伊朗當局在鎮壓反政府的抗議活動時開始對示威者處以絞刑，美國將做出強...

有逃亡之虞！瑞士酒吧跨年火災奪40命 法籍老闆涉過失致死限制出境

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年火災，瓦萊邦（Wallis）有關當局今天表示，法國籍老闆...

伊朗抗議者遭屠殺 義大利無法接受、歐盟擬祭制裁「與人民站在一起」

伊朗抗議者死傷人數持續增加，義大利總理府今天發表聲明，呼籲伊朗當局尊重人民的言論自由與和平集會權，義國外長也召見伊朗駐義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。