美國丹麥選一個！格陵蘭總理選「它」原因曝 被川普嗆「你哪位？」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭總理尼爾森（左）與丹麥總理佛瑞德里克森（右）13日在歌本哈歌舉行聯合記者會。歐新社
彭博資訊報導，格陵蘭總理尼爾森13日明確排除轉投美國懷抱的可能，表示更傾向與熟悉的丹麥維持聯盟關係，釋出暫時擱置獨立的訊號。美國總統川普回應，「那是他們的問題、我也不知道尼爾森是哪位」，他並威脅這恐怕對尼爾森造成嚴重問題。

尼爾森與丹麥總理佛瑞德里克森舉行聯合記者會表示：「我們現正面臨一場地緣政治危機，如果此時此刻必須在美國與丹麥之間做選擇，那我們選擇丹麥，選擇我們今日所熟悉的、丹麥王國一部分的格陵蘭。」

被問及格陵蘭是否應不再談獨立時，尼爾森表示：「此刻是團結一致的時候。格陵蘭立足於丹麥王國之內，並在捍衛基本原則上完全一致。」

丹麥與格陵蘭外交高層預計14日在華府舉行會談，美國副總統范斯與國務卿魯比歐均將與會。報導稱，會談目的是淡化華府近來對格陵蘭的威脅，並緩解雙邊關係。

尼爾森補充稱，情勢「嚴峻」，並稱川普政府揚言併吞格陵蘭的作法完全不合常理。

川普13日被問及尼爾森的評論時，不客氣表示「那是他們的問題。我不同意他們」，還說「我不知道他是誰，對他一無所知，但那對他會是個大問題」。

彭博另引述知情人士報導，德國外交部長瓦德福12日曾與魯比歐會晤90分鐘，原本打算提出一項新的北約北極任務保護格陵蘭，並試探川普威脅拿下格陵蘭的真正動機，但會後「空手而歸且深感不安」。

報導指出，歐洲這次未能摸清川普的戰略意圖，凸顯跨大西洋關係惡化，也顯示歐洲領導人在處理直接影響歐洲大陸的衝突時，發言權有限。

