伊朗抗議者遭屠殺 義大利無法接受、歐盟擬祭制裁「與人民站在一起」

伊朗抗議者死傷人數持續增加，義大利總理府今天發表聲明，呼籲伊朗當局尊重人民的言論自由與和平集會權，義國外長也召見伊朗駐義大使表達立場。歐盟執委會主席范德賴恩表態將與伊朗人民站在一起，對暴力鎮壓者祭出制裁措施。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在社群網站X貼文指出，伊朗不斷攀升的傷亡人數令人震驚，她譴責此種過度使用武力與持續限制自由的行為。她並強調，歐盟已將伊斯蘭革命衛隊列進人權制裁制度清單，將迅速提出進一步制裁行動，「我們與勇敢爭取自由的伊朗人民站在一起。」

伊朗民眾上街抗議領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）的神權政體統治，示威潮持續超過2週。根據人權監督組織的說法，伊朗這波抗議的死亡人數超過2000人，部分媒體則估計死亡人數恐超過1萬2000人。

義大利總理府今天發表書面聲明指出，義大利高度關注伊朗近期局勢及不斷傳出的抗議者死亡事件，義大利呼籲伊朗當局確保尊重人民的各項權利，保障街頭抗議者的安全。

義大利政府強調，將繼續與歐盟和七大工業國集團（G7）共同努力，尋求解決危機方案，尊重伊朗人民對自由和平等權利的渴望。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示已召見伊朗駐義大使，他強調「自由價值是我們政府的基石，伊朗人民為了捍衛這份自由，在街頭巷尾奮戰數日，付出慘痛代價，包括鮮血、苦難、監禁及可能遭受酷刑」。

塔加尼直言「所有這一切都絕對不可接受」，義大利始終在伊朗保持低調存在，小心翼翼避免破壞對話，對話對於任何政權都至關重要，即便是與義國相距遙遠的政權。但他強調，「對話並不意味被動接受一個政權暴力鎮壓人民的景象」。

長期流亡海外的前伊朗國王巴勒維之子芮沙．巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）成為許多抗議者的精神領袖，不少抗議民眾希望他回國領導民主過渡。