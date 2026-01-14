快訊

獨／別嚇到！戴口罩領錢警示音會響 5家銀行試辦臉部辨識ATM

下周第2波寒流？他分析強冷空氣3大重要特徵 恐凍4天

伊朗抗議者遭屠殺 義大利無法接受、歐盟擬祭制裁「與人民站在一起」

中央社／ 羅馬13日專電
歐盟執委會主席范德賴恩。 路透
歐盟執委會主席范德賴恩。 路透

伊朗抗議者死傷人數持續增加，義大利總理府今天發表聲明，呼籲伊朗當局尊重人民的言論自由與和平集會權，義國外長也召見伊朗駐義大使表達立場。歐盟執委會主席范德賴恩表態將與伊朗人民站在一起，對暴力鎮壓者祭出制裁措施。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在社群網站X貼文指出，伊朗不斷攀升的傷亡人數令人震驚，她譴責此種過度使用武力與持續限制自由的行為。她並強調，歐盟已將伊斯蘭革命衛隊列進人權制裁制度清單，將迅速提出進一步制裁行動，「我們與勇敢爭取自由的伊朗人民站在一起。」

伊朗民眾上街抗議領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）的神權政體統治，示威潮持續超過2週。根據人權監督組織的說法，伊朗這波抗議的死亡人數超過2000人，部分媒體則估計死亡人數恐超過1萬2000人。

義大利總理府今天發表書面聲明指出，義大利高度關注伊朗近期局勢及不斷傳出的抗議者死亡事件，義大利呼籲伊朗當局確保尊重人民的各項權利，保障街頭抗議者的安全。

義大利政府強調，將繼續與歐盟和七大工業國集團（G7）共同努力，尋求解決危機方案，尊重伊朗人民對自由和平等權利的渴望。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示已召見伊朗駐義大使，他強調「自由價值是我們政府的基石，伊朗人民為了捍衛這份自由，在街頭巷尾奮戰數日，付出慘痛代價，包括鮮血、苦難、監禁及可能遭受酷刑」。

塔加尼直言「所有這一切都絕對不可接受」，義大利始終在伊朗保持低調存在，小心翼翼避免破壞對話，對話對於任何政權都至關重要，即便是與義國相距遙遠的政權。但他強調，「對話並不意味被動接受一個政權暴力鎮壓人民的景象」。

長期流亡海外的前伊朗國王巴勒維之子芮沙．巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）成為許多抗議者的精神領袖，不少抗議民眾希望他回國領導民主過渡。

義大利 伊朗 歐盟 范德賴恩

延伸閱讀

伊朗鐵腕鎮壓！ 川普稱援助在路上 對伊朗「最終目標就是贏」

川普發文籲伊朗人民繼續抗議 稱「援助正在路上」

川普要對與伊朗做生意國家加稅25% 美伊緊張升溫...油價衝高

「已走到盡頭」 德總理：伊朗政權離垮台只剩最後幾天或幾週

相關新聞

伊朗鐵腕鎮壓！ 川普稱援助在路上 對伊朗「最終目標就是贏」

美國總統川普13日表示，稍晚將會晤國安團隊，討論伊朗政府對抗議者的暴力鎮壓，並在接受CBS新聞獨家專訪時直言，對伊朗的最...

南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

韓聯社13日報導，南韓一個特別檢察官小組當天以涉嫌內亂罪為由，要求將前總統尹錫悅處以死刑。

川普制裁與伊朗做生意的國家 衝擊美中關係

美國總統川普十二日加強對伊朗經濟施壓，他在社群平台宣布，凡是與伊朗做生意的國家，與美國所有商業往來都將被課徵百分之廿五關...

伊朗抗議者遭屠殺 義大利無法接受、歐盟擬祭制裁「與人民站在一起」

伊朗抗議者死傷人數持續增加，義大利總理府今天發表聲明，呼籲伊朗當局尊重人民的言論自由與和平集會權，義國外長也召見伊朗駐義...

川普發文籲伊朗人民繼續抗議 稱「援助正在路上」

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，在伊朗抗議活動遭鎮壓的情況下，他已取消與伊朗官員的會談，同時對伊朗人民...

南韓總統李在明：韓中日須溝通合作

日本首相高市早苗與南韓總統李在明13日在高市的家鄉奈良會談，李在明表示，他在會中強調「韓中日三國有必要盡可能尋找共通點持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。