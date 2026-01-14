快訊

天災人禍？花蓮馬太鞍堰塞湖洪災 檢大舉搜索光復鄉公所及鄉長住處

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

日學者憂中國於危機時操作「為何替台灣送命」論述

中央社／ 華盛頓13日專電

輿論戰已成現代戰爭關鍵戰場。日本學者森聡警告，中國將在危機時刻操弄「為何日本人要為防衛台灣冒生命危險？」的論述，藉此動搖日本社會、削弱美日同盟，最終讓台灣失去抵抗的決心，等於北京「一石三鳥」。

日本慶應大學教授森聡昨天在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「美日聯盟發展」座談中，對北京於危機期間發動資訊戰表達憂心，並說他「非常確信」中國會透過帶有脅迫性的訊息操作，提出前述「日本人不應為台灣冒險」的論述，這將是非常有效的戰略傳播策略。

森聡說明，由於日本是議會民主制國家，如果政府決定支持美軍的軍事行動來保衛台灣，而公眾輿論發生動搖，對政策的支持率降至不足以維持政府執政的水準，那麼政府就會垮台。

「新內閣將不得不改變政策，而這是美日聯盟的惡夢」。森聡指出，在這種情況下，美國將無法有效進行軍事行動來保衛台灣。而台灣看到日本退出這項行動後，也會失去持續戰鬥的決心。

換句話說，中國可以透過影響日本公眾輿論，達到一石三鳥的目的。

森聡說，中國也會試圖塑造敘事，宣稱美國無法有效防衛台灣與日本。為了避免這種情況發生，在承平時期努力讓日本民眾相信台灣對日本安全至關重要，也有必要建立公眾抵禦危機及突發事件期間的脅迫、恐嚇及資訊戰的決心。

與會的慶應大學教授土屋大洋則討論中國對台灣的認知作戰層面，他指出，自己定期觀察台灣選舉，今年11月，台灣將舉行全國性的地方選舉。而根據他在台灣的經驗，選舉期間確實存在大量的干預與介入行為，「但我們往往無法確定真正的來源」。

他說，這些干擾可能來自中國，也可能源於台灣內部，甚至可能來自其他南方國家，來源難以判定。

土屋大洋說，此外，外界也看到大量簡體中文的訊息湧入台灣通訊空間。這些訊息明顯來自中國，且簡體容易辨識，但台灣政府對此仍感到憂心，因為訊息的數量極為龐大，可能會改變台灣民眾的思考方式。

而就日本而言，土屋大洋表示，下個月也可能面臨全國性選舉。目前為止，日本選舉中來自外國的干預相對較少，但他憂心，未來也可能會發生更多介選事件。

若干日本政府和自民黨高層官員透露，首相高市早苗預計14日通知自民黨幹部，她計劃解散眾議院提前舉行大選，根據日經亞洲（Nikkei Asia），大選時間可能落在2月初。

日經亞洲指出，高市早苗意在運用她目前的高支持度，協助自民黨重新取得眾議院多數席次。

日本 自民黨

延伸閱讀

日經：高市早苗擬2月初提前舉行大選

南韓總統李在明：韓中日須溝通合作

日中緊張升高下考驗 奈良行檢驗李在明「外交平衡術」

日股創高 「高市交易」又來了

相關新聞

尹錫悅遭求處死刑…凌晨法庭內敲桌90分鐘怒吼「長期獨裁？逼我也不會做」

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日宣布緊急戒嚴涉嫌內亂首謀罪，檢方13日求處死刑後，14日凌晨他在首爾中央地方法院刑...

高市早苗李在明同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」影片曝熱絡氣氛

日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。...

以色列承認索馬利蘭，將挑戰「一個索馬利亞」神話

關於以、索馬利蘭兩國建交，這不只是作為中東邊緣人的以色列企圖與作為東非邊緣人的索馬利蘭突破彼此在各自區域的孤立處境，背後更牽涉地緣政治、區域競爭以及大國角力等種種因素。對兩國來說，建交對彼此其實都不是首選，更像無可奈何的選擇，但雙方的合作如果能逐漸深化，也有機會重塑中東與東部非洲的戰略格局。

伊朗鐵腕鎮壓！ 川普稱援助在路上 對伊朗「最終目標就是贏」

美國總統川普13日表示，稍晚將會晤國安團隊，討論伊朗政府對抗議者的暴力鎮壓，並在接受CBS新聞獨家專訪時直言，對伊朗的最...

川普開口馬斯克出手！讓伊朗民眾免費使用星鏈網路 對抗政府斷網

馬斯克的太空公司SpaceX正為伊朗提供免費的星鏈（Starlink）衛星網路服務，此時伊朗陷入死傷連連的反政府抗議活動...

伊朗恐對示威者動用絞刑 川普揚言：我們會採取非常強硬的行動

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，如果伊朗當局在鎮壓反政府的抗議活動時開始對示威者處以絞刑，美國將做出強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。