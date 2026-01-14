尹錫悅涉內亂首謀罪 韓聯社：法院預計2/19裁決

中央社／ 首爾14日綜合外電報導

韓聯社今天報導，韓國法院預計2月19日對前總統尹錫悅（Yoon SukYeol）宣布緊急戒嚴、涉嫌「內亂首謀罪」遭羈押起訴一案做出裁決。

負責調查韓國2024年12月內亂事件的特別檢察組13日向法院請求，對宣布緊急戒嚴涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅，正式求處死刑

檢方表示，本案性質極其惡劣，「必須比對前總統全斗煥、盧泰愚的審判更加嚴厲地加以制裁」，因此向法院求處尹錫悅死刑。

報導指出，「法院計劃於2月19日對尹錫悅一案做出裁決。」

根據起訴內容，尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察，引發騷亂。

「中央日報」報導，檢方指出：「宣布戒嚴背棄了維護憲法、促進公民自由的憲法責任，從根本上侵蝕國家安全及人民的生存。從其目的、手段與執行方式來看，這項行為具有反國家性質。」

另據「朝鮮日報」報導，檢方還提到：「我們意識到需要更嚴格的裁決，才能避免歷史悲劇重演。本案沒有任何予以寬容的理由，因此我們求處死刑，而非最輕的法定刑。」

尹錫悅 緊急戒嚴 死刑

