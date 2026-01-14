曾在虛擬法院判全斗煥無期徒刑 尹錫悅今遭求處死刑

中央社／ 東京14日專電
南韓前總統尹錫悅。圖／路透社
南韓前總統尹錫悅。圖／路透社

韓國內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。諷刺的是，尹錫悅就讀首爾大學法學院時，曾在模擬法庭擔任法官，對前總統全斗煥判處無期徒刑，如今卻被檢方認為「有必要做出比全斗煥、盧泰愚更嚴厲的懲處」。

根據中央日報報導，13日於首爾中央地方法院刑事第25合議庭舉行的內亂首謀嫌疑案結案庭審，審理對象包括尹錫悅及前國防部長金龍顯在內8名被告。

根據起訴內容，尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察，引發騷亂。

內亂特檢組表示，「沒有任何可以在量刑上予以酌情的情節，反而應該判處更重的刑罰。除法定最低刑罰之外，唯一的選項就是死刑，因此請求對被告尹錫悅求處死刑。」

尹錫悅原本面無表情、直視正前方聆聽檢方求刑意見，在聽到「死刑」後露出一抹笑容，隨後左右張望。旁聽席則是傳出「這瘋XX」、「屁話」等辱罵聲，

還有人說「太有趣了」，發出爆笑聲，現場一片嘈雜聲。尹錫悅則是帶著笑容，繼續注視著旁聽席。

隨後，對於金龍顯等7名被告的求刑意見繼續進行。尹錫悅繼續面無表情直視前方，偶爾與律師耳語交換意見。

當天，特檢組對金龍顯求處無期徒刑，對前情報司令官盧相元求處30年有期徒刑。其餘前軍警高層被求處10年至20年不等刑期。

韓國歷史上，曾任總統者被檢方求處死刑的情況相當罕見。過去僅有全斗煥因1980年光州事件動用軍隊鎮壓市民示威、涉嫌內亂首謀罪而被求處死刑。尹錫悅成為第2位遭求處死刑的韓國前總統。

全斗煥於1979年12月12日發起政變，徹底掌控軍方，後稱雙十二政變（12·12軍事叛亂）。全斗煥後續於1980年5月17日宣布全國擴大戒嚴，引發暴力鎮壓示威民眾的光州事件，最終登上總統大位。金泳三執政後，將雙十二事件定性為政變，1996年判決政變發起人全斗煥與盧泰愚構成叛亂罪。全斗煥一審被判死刑，最終被判處無期徒刑，後獲得特赦。

尹錫悅在競選總統期間曾表示，「我在大學時期曾於12·12模擬審判中擔任法官，對當時新軍部實權人物全斗煥判處無期徒刑」，並稱「我的歷史觀，從那時到現在都沒有改變」。

然而13日，特檢卻以全斗煥的案例為依據，對尹錫悅求處死刑。求刑意見中，「全斗煥」的名字共被提及7次。

特檢方面表示，「為了避免悲劇性歷史重演，有必要作出比對全斗煥、盧泰愚勢力更為嚴正的懲處」，並指出「在量刑時，必須嚴肅考慮再犯的可能性」。

此外，當天進行庭審的首爾中央地方法院417號刑事法庭，正是1996年對全斗煥求處並宣判死刑的場所。全斗煥與盧泰愚身穿淺藍色囚服、白色橡膠鞋，手牽手並肩站在法庭內的歷史照片，背景正是417號刑事法庭。

尹錫悅是第5位以被告身分站上法庭的前總統，1996年全斗煥、盧泰愚，2017年是朴槿惠，2018年則是李明博。

