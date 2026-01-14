川普發文籲伊朗人民繼續抗議 稱「援助正在路上」

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，在伊朗抗議活動遭鎮壓的情況下，他已取消與伊朗官員的會談，同時對伊朗人民喊話：「援助正在路上。」

美聯社報導，川普並未透露援助內容的細節，而根據人權監督組織的說法，伊朗這波抗議的死亡人數已超過2000人。

川普本週稍早曾表示，在他揚言對伊朗發動打擊後，伊朗希望與華府談判。然而川普在社群媒體上的最新訊息，顯示他願意與伊朗政府接觸的態度看似轉變。

川普今天上午在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「伊朗愛國者們，繼續抗議—接管你們的機構！」

「記下殺人凶手和施虐者的名字，他們會付出巨大代價。我已取消與伊朗官員的所有會談，直到無謂殺戮抗議者的行徑停止為止。援助正在路上。」

川普一再威脅德黑蘭當局，若他的政府發現伊朗對反政府抗議者動用致命武力，將採取軍事行動，但他尚未說明是否已決定如何回應。

