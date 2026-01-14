日中緊張升高下考驗 奈良行檢驗李在明「外交平衡術」

中央社／ 東京13日專電

韓國總統李在明上任以來主張以國家利益為核心的「實用外交」主義，在強化與日本合作的同時，也致力維持與中國的穩定關係。然而，隨著日本首相高市早苗「台灣有事」國會答詢引發中國強烈反彈，日中關係急速惡化。這次出訪奈良，將考驗李在明的「外交平衡術」。

在奈良行前，李在明於青瓦台接受日本放送協會（NHK）專訪。談及日本，李在明坦言，年輕時曾因歷史傷痛而對日本抱持負面觀感，但在多次實地接觸後，逐漸讓他放下先入為主的偏見，理解日韓關係具有國家、政治與民間等多個層次。其中，政治勢力最具變動性，令他憂心因為政治原因產生衝突，最後反而讓日韓國民的利益與未來受損。他強調，身為要對國家命運負責的領導人，必須更嚴肅地看待問題。

自去年6月就任前後，李在明的態度明顯轉向重視對日合作。包括與前日本首相石破茂在內，他已進行多達5次日韓首腦會談，並主動提議在高市家鄉奈良舉行會談。

談到對高市早苗的印象，李在明表示，他原本以為高市是比較強硬的人，尤其在對韓關係上可能採取保守立場，但實際見面後，覺得她很有人情味、充滿能量與熱情。深入對話後，也覺得高市相當理性。現在比起擔心，反而更期待她能在改善日韓關係上發揮作用。而且兩人都是沒有特別的政治靠山、沒有後盾而能夠走到今天的位置，對此很有共鳴。

然而，李在明的對日重視路線正遭遇外部壓力。李在明1月訪中期間，與中國國家主席習近平會談，雙方同意在多個領域加強合作，但習近平同時強調「中韓共同戰勝日本軍國主義」，要求李在明站在「攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定」。更具衝擊性的是，中國隨後宣布強化對日本的軍民兩用物項出口管制，令日中緊張進一步升高。

李在明在專訪中說，他直接告訴告訴習近平，對韓國而言，日本與中國同樣重要。每個國家都有各自的核心利益，重點是要彼此尊重。

他指出，對韓國而言，當前最重要的課題，是如何在複雜的國際秩序中將國家利益最大化，同時與周邊國家維持良好關係。他認為東北亞和平與穩定極為重要，必須以長期發展的觀點去妥善應對。

至於台灣議題，李在明表示，「對我們而言，最重要的是讓韓國有更好的未來，讓韓國國民有更好的生活。至於我國以外的議題，基本上只要互相尊重即可，我認為應該避免不必要地過度介入。」

李在明坦言，「習近平主席對日本在台灣議題上的立場抱持非常負面的看法，但我認為那是中國和日本之間的問題，不是我們應該深入介入或干預的事情。」

他說，「有人可能覺得這是在推卸責任，但如果韓國採取立場，就能緩和或解決當前狀態嗎？如果能，我們當然會努力；但依我判斷，在目前狀態下，韓國很難去改變局勢。」

李在明表示，從東北亞和平穩定的角度，不希望中日走向對立，期待兩國透過對話圓滿化解。「人與人之間的利害衝突不可能只發生一兩次，更不用說國家之間，利害衝突幾乎難以避免，關鍵在於是否能圓滑、理性地解決問題。」

他指出，「如同韓美日關係的重要性，韓中日關係在這塊區域同等重要，如果未來有韓國能發揮的空間，我們會努力，但就目前來看，似乎不存在韓國能夠明確發揮的空間，這點令人遺憾。」

