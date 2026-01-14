快訊

日夜溫差大！周三清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣有事」延燒 高市拉攏南韓 李在明忙畫清界線

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
日本首相高市早苗。歐新社
日本首相高市早苗。歐新社

日中僵局未解之際，日本首相高市早苗十三日在家鄉奈良與南韓總統李在明舉行雙邊會談。彭博報導，即使沒有明講，中國因素仍主導這場日韓會談氛圍，李在明也已對外畫清界線，稱「台灣有事」爭議屬日中之間問題，南韓無意介入。

這是李在明繼去年十月ＡＰＥＣ峰會首度會晤高市後第二次韓日會談，李在明甫於一月七日結束訪中行程。

李在明的國安顧問早已暗示，這次會面將觸及日中摩擦。李在明在會後記者會只呼籲「韓中日有必要盡可能尋找共通點持續溝通並推動合作」，避免在日中之間選邊站。

高市則展現與南韓關係融洽，強調李在明是她以首相身分在家鄉奈良迎接的第一位外國元首，象徵兩人友情與信賴。

高市積極拉攏南韓，將有助爭取盟友支持，反制中國在全球孤立東京行動。

日中因高市「台灣有事」論持續僵持，中國今年初陸續對日本祭出新措施，包括加強管制軍民兩用物項出口到日本，以及對日本進口二氯矽烷啟動反傾銷調查。

對此，李在明受訪日本放送協會（ＮＨＫ）於十二日播出，明確表示無意捲入日中爭端，稱等待兩國透過對話解決問題。

他說，「很明顯，中國國家主席習近平對日本在台灣議題上的立場抱持非常負面的看法，我認為這是中國與日本之間的問題，不是我們該深度介入或干預的事」。

彭博報導，李在明凸顯較前任尹錫悅更平衡的外交政策；尹錫悅政府優先推動與美國更緊密的關係，李在明雖有意在美中之間求取平衡，然而南韓與美國的同盟關係，限制首爾對中國政策出現劇烈轉向。

李在明 日本 南韓 尹錫悅 台灣有事 外交政策 國安 台灣議題 高市早苗

延伸閱讀

高市早苗、李在明會談 日學者：意義在於穿梭外交常態化

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

韓國總統李在明：不在中日之間選邊站

南韓總統李在明訪中過後 將赴日本奈良會見日相

相關新聞

南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

韓聯社13日報導，南韓一個特別檢察官小組當天以涉嫌內亂罪為由，要求將前總統尹錫悅處以死刑。

戒嚴案被控內亂罪首謀 尹錫悅遭韓檢求處死刑

韓聯社報導，南韓特別檢察官小組十三日以內亂罪首謀為由，求處前總統尹錫悅死刑。

日韓首腦會談 李在明強調韓中日合作 高市隻字未提中國

日本首相高市早苗與南韓總統李在明十三日在高市的家鄉奈良會談，李在明表示，他在會中強調「韓中日三國有必要盡可能尋找共通點持...

「台灣有事」延燒 高市拉攏南韓 李在明忙畫清界線

日中僵局未解之際，日本首相高市早苗十三日在家鄉奈良與南韓總統李在明舉行雙邊會談。彭博報導，即使沒有明講，中國因素仍主導這...

捍衛獨立性 多國央行總裁發聲力挺鮑爾

針對美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁十三日發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線。而三位聯準...

日韓領袖會談有驚喜！高市早苗演奏Dynamite、Golden 李在明面露燦笑

日本首相高市早苗今天在故鄉奈良接待南韓總統李在明，兩人在領袖會談後即興同台打鼓，演奏了南韓天團BTS的歌曲Dynamit...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。