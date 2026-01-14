「台灣有事」延燒 高市拉攏南韓 李在明忙畫清界線

日中僵局未解之際，日本首相高市早苗十三日在家鄉奈良與南韓總統李在明舉行雙邊會談。彭博報導，即使沒有明講，中國因素仍主導這場日韓會談氛圍，李在明也已對外畫清界線，稱「台灣有事」爭議屬日中之間問題，南韓無意介入。

這是李在明繼去年十月ＡＰＥＣ峰會首度會晤高市後第二次韓日會談，李在明甫於一月七日結束訪中行程。

李在明的國安顧問早已暗示，這次會面將觸及日中摩擦。李在明在會後記者會只呼籲「韓中日有必要盡可能尋找共通點持續溝通並推動合作」，避免在日中之間選邊站。

高市則展現與南韓關係融洽，強調李在明是她以首相身分在家鄉奈良迎接的第一位外國元首，象徵兩人友情與信賴。

高市積極拉攏南韓，將有助爭取盟友支持，反制中國在全球孤立東京行動。

日中因高市「台灣有事」論持續僵持，中國今年初陸續對日本祭出新措施，包括加強管制軍民兩用物項出口到日本，以及對日本進口二氯矽烷啟動反傾銷調查。

對此，李在明受訪日本放送協會（ＮＨＫ）於十二日播出，明確表示無意捲入日中爭端，稱等待兩國透過對話解決問題。

他說，「很明顯，中國國家主席習近平對日本在台灣議題上的立場抱持非常負面的看法，我認為這是中國與日本之間的問題，不是我們該深度介入或干預的事」。

彭博報導，李在明凸顯較前任尹錫悅更平衡的外交政策；尹錫悅政府優先推動與美國更緊密的關係，李在明雖有意在美中之間求取平衡，然而南韓與美國的同盟關係，限制首爾對中國政策出現劇烈轉向。