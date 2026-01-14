日韓首腦會談 李在明強調韓中日合作 高市隻字未提中國

日本首相高市早苗與南韓總統李在明十三日在高市的家鄉奈良會談，李在明表示，他在會中強調「韓中日三國有必要盡可能尋找共通點持續溝通並推動合作」。高市則說，隨著兩國面臨的戰略環境日益嚴峻，日韓關係以及日韓美三方合作更顯重要。

日韓領袖這次會談，是兩人繼去年十月在南韓慶州亞太經合會場邊會談後再次見面，屬於兩國領袖互訪的「穿梭外交」一環，也是李在明與高市時隔約二個半月的第二次會晤。

李在明四日至七日剛訪問中國，並與中國國家主席習近平會談，在對中認知上的立場交流被視為日韓會談焦點之一。

李在明在會後聯合記者會上表示，在經濟領域，雙方一致認為有必要超越以貿易為中心的合作，進一步推動涵蓋經濟安保、科學技術，以及共同塑造國際規範的更全方面合作，同時將在人工智慧、保護智慧財產權等領域，持續深化雙邊合作的實務對話。

李在明說，雙方也就區域及全球議題交換意見，在國際情勢劇烈變化之際，再次確認韓日、韓美日合作對於維護區域和平與穩定的重要性，「我也強調，在東北亞地區，韓中日三國有必要盡快尋找共通點，持續溝通並推動合作」。

他表示，兩人也重申致力於朝鮮半島無核化，同意在北韓政策上保持緊密協調。

高市近來因「台灣有事」答辯引發中日關係緊張，相較於李在明強調與中國合作，高市在會後記者會表示，隨著戰略環境日益嚴峻，日韓關係及日韓美三方合作的重要性進一步提升，雙方一致同意持續推動領袖互訪的「穿梭外交」，以確保維持緊密溝通。高市在談話中完全未提中國。

高市表示，李在明是她上任以來在奈良迎接的第一位外國元首，「這象徵著我與李總統之間的友情與信賴關係」。

她表示，兩人會中就日韓關係的戰略重要性達成共識，並確認兩國應聯手為區域穩定發揮作用，同時也就包含日韓美安全保障合作在內的戰略重要性進行了充分討論，未來將持續保持緊密溝通。

高市表示，兩人在區域局勢方面也進行充分討論，再次確認在嚴峻的戰略環境下，日韓緊密合作的重要性。雙方重申將以北韓全面廢核為目標，透過日韓以及日韓美合作緊密因應。