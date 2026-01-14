伊朗將處決首名示威被捕民眾

伊朗鎮壓全國各地的反政權抗議活動，並大規模逮捕示威者。福斯新聞十二日引述人權組織指出，伊朗據報將處決首名因抗議行動遭拘押的抗議者。

非政府組織「伊朗人權」與伊朗全國民主聯盟表示，二十六歲的索爾塔尼（Erfan Soltani）上周參與抗議時被捕，預計將於十四日遭處以絞刑。消息人士透露：「他的家人已被告知他被判處死刑，判決預定於一月十四日行刑。」

索爾塔尼被控犯下「向真主宣戰」罪，該罪名在伊朗可處以極刑。

伊朗半官方的法斯通訊社報導，在持續逾兩周的抗議活動之後，伊朗各城市十二日晚間呈現「暴風雨後的寧靜」，包括首都德黑蘭以及伊斯法罕等全國主要城市「度過了一個沒有動亂的夜晚」。

總部位於挪威的「伊朗人權」組織十二日說，最近的騷亂中至少有六四八名抗議者喪生，未經證實的報導則稱死亡人數達六千多人。