伊朗官員：抗議造成軍民共2千人死亡

一名伊朗官員十三日告訴路透，包括安全部隊成員在內，已有約二千人在近期抗議活動中喪生。聯合國人權事務高級專員圖克則表示，伊朗安全部隊日益暴力對待和平示威者令他震驚。

這名官員稱，「恐怖分子」是導致抗議民眾與安全部隊死亡的主因，他並說明各有多少人喪生。

這是當局首次坦承過去兩周的全國騷亂遭嚴厲鎮壓，已造成許多人死亡。

聯合國人權事務高級專員圖克表示，伊朗安全部隊對和平示威者日益加劇的暴力行徑，令他「震驚」。

圖克在由聯合國人權辦公室發言人勞倫斯宣讀的聲明中指出：「這種駭人的暴力循環不能持續下去。」

被要求評論死傷規模時，勞倫斯援引聯合國在伊朗的消息人士稱：「我們聽到的數字是數百人。」

這波動亂也促使美國總統川普表明可能為了伊朗示威者而發動軍事干預。針對美國可能干預一事，勞倫斯說，抗議活動「不應被任何人利用」。