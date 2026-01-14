聽新聞
0:00 / 0:00

美因應伊朗情勢外交為主 「但不畏懼在必要時動武」

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

衛報報導，白宮發言人李維特十二日對福斯新聞表示，儘管外交手段仍是川普因應伊朗情勢的「首選」，但他「並不畏懼在有必要時動用美軍的致命武力與實力」。

李維特說，空襲是川普正在考慮的眾多選項之一，她表示：「他已經表達得非常清楚，絕對不希望看到德黑蘭街頭有人喪命，但不幸的是，這正是我們現在所看到的情況。」

李維特談及川普可能動用美國軍事力量時，也提到美國去年對伊朗三處主要核設施發動的襲擊，她說：「沒有人比伊朗更清楚這一點。」

她同時表示，伊朗對美國所傳達的私人與公開訊息「相當不同」，「我認為總統有興趣進一步探索這些訊息」，但未具體說明其內容。

華爾街日報引述美國官員報導，儘管川普目前傾向於授權對伊朗發動新的軍事打擊，白宮仍在評估伊朗於最後關頭提出就限制其核子計畫展開外交接觸的方案。官員透露，以副總統范斯為首的一些高層官員正敦促川普，在針對伊朗殺害示威者一事進行報復前，先嘗試外交途徑。

美國官員指出，川普尚未就具體行動做出最終決定，預計十三日與資深幕僚會面確定方向。選項可能包括下令對伊朗政權關鍵據點發動軍事打擊或網路攻擊、批准新一輪制裁，或提升網路上反伊朗政權帳號的影響力。

一些官員憂心，美國的軍事行動恐將助長伊朗政權的宣傳。

據轉述，川普目前傾向於攻擊伊朗，但也可能依據局勢發展及與幕僚的討論而改變主意。

伊朗 白宮

延伸閱讀

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

北京出手？美襲委後對伊朗「磨刀霍霍」 陸學者分析取決川普1動作

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

相關新聞

南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

韓聯社13日報導，南韓一個特別檢察官小組當天以涉嫌內亂罪為由，要求將前總統尹錫悅處以死刑。

川普制裁與伊朗做生意的國家 衝擊美中關係

美國總統川普十二日加強對伊朗經濟施壓，他在社群平台宣布，凡是與伊朗做生意的國家，與美國所有商業往來都將被課徵百分之廿五關...

伊朗官員：抗議造成軍民共2千人死亡

一名伊朗官員十三日告訴路透，包括安全部隊成員在內，已有約二千人在近期抗議活動中喪生。聯合國人權事務高級專員圖克則表示，伊...

美因應伊朗情勢外交為主 「但不畏懼在必要時動武」

衛報報導，白宮發言人李維特十二日對福斯新聞表示，儘管外交手段仍是川普因應伊朗情勢的「首選」，但他「並不畏懼在有必要時動用...

川普制裁伊朗 北京首當其衝「堅定維護自身權益」

美國總統川普聲稱將對與伊朗有商業往來的國家加徵百分之廿五關稅，北京首當其衝。中國大陸外交部發言人毛寧昨回應，中方希望並支...

伊朗將處決首名示威被捕民眾

伊朗鎮壓全國各地的反政權抗議活動，並大規模逮捕示威者。福斯新聞十二日引述人權組織指出，伊朗據報將處決首名因抗議行動遭拘押...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。