美因應伊朗情勢外交為主 「但不畏懼在必要時動武」

衛報報導，白宮發言人李維特十二日對福斯新聞表示，儘管外交手段仍是川普因應伊朗情勢的「首選」，但他「並不畏懼在有必要時動用美軍的致命武力與實力」。

李維特說，空襲是川普正在考慮的眾多選項之一，她表示：「他已經表達得非常清楚，絕對不希望看到德黑蘭街頭有人喪命，但不幸的是，這正是我們現在所看到的情況。」

李維特談及川普可能動用美國軍事力量時，也提到美國去年對伊朗三處主要核設施發動的襲擊，她說：「沒有人比伊朗更清楚這一點。」

她同時表示，伊朗對美國所傳達的私人與公開訊息「相當不同」，「我認為總統有興趣進一步探索這些訊息」，但未具體說明其內容。

華爾街日報引述美國官員報導，儘管川普目前傾向於授權對伊朗發動新的軍事打擊，白宮仍在評估伊朗於最後關頭提出就限制其核子計畫展開外交接觸的方案。官員透露，以副總統范斯為首的一些高層官員正敦促川普，在針對伊朗殺害示威者一事進行報復前，先嘗試外交途徑。

美國官員指出，川普尚未就具體行動做出最終決定，預計十三日與資深幕僚會面確定方向。選項可能包括下令對伊朗政權關鍵據點發動軍事打擊或網路攻擊、批准新一輪制裁，或提升網路上反伊朗政權帳號的影響力。

一些官員憂心，美國的軍事行動恐將助長伊朗政權的宣傳。

據轉述，川普目前傾向於攻擊伊朗，但也可能依據局勢發展及與幕僚的討論而改變主意。