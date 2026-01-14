戒嚴案被控內亂罪首謀 尹錫悅遭韓檢求處死刑

韓聯社報導，南韓特別檢察官小組十三日以內亂罪首謀為由，求處前總統尹錫悅死刑。

南韓特別檢察官趙垠奭團隊在首爾中央地方法院提出上述量刑請求，事由是尹錫悅二○二四年十二月違法實施戒嚴，指稱他領導內亂，試圖通過控制司法和立法機構來維持權力。

根據韓聯社報導，檢察官朴億洙在庭上表示，尹錫悅背棄憲法、罔顧職責與使命而實施戒嚴，出動軍警占據國會大樓和選委會，企圖對個別媒體辦公室斷供水電，「實屬破壞憲法秩序的重大事件，史無前例」，但被告卻不曾反省檢討。

檢方說，尹錫悅涉嫌與前國防部長官金龍顯等人合謀，宣布違憲、違法的緊急戒嚴，企圖擾亂國家憲政秩序並製造暴亂。他不但涉嫌動員戒嚴部隊和警力封鎖國會，妨礙國會就解除緊急戒嚴進行表決，還企圖逮捕或拘留國會議長禹元植、時任共同民主黨黨首李在明、前國民力量黨首韓東勳等政界人士，以及中央選舉管理委員會的工作人員，犯罪情節極其惡劣。

韓聯社報導，檢方提出求處死刑時，尹錫悅在被告席上露出一絲淡淡的微笑，旁聽席上一些尹錫悅支持者則大聲咒罵。

另外，檢方也宣布同案其他幾名被告求刑，檢方請求法院判處前防長金龍顯無期徒刑，國防情報司令部前司令盧相元卅年有期徒刑，警察廳前廳長趙志浩廿年有期徒刑，首爾地方警察廳前廳長金奉植則被求刑十五年。

南韓刑法規定，對內亂首謀的法定刑僅三種，即死刑、無期徒刑與不得假釋的終身監禁。南韓國內早有看法認為，鑒於尹錫悅涉案情節嚴重和毫無悔意等原因，應求處死刑。另有看法認為，死刑可能引發的社會影響與法官可能的實際量刑結果，求處無期徒刑較妥當。

根據韓媒報導，外界預料本案一審將於二月宣判。

尹錫悅成為南韓史上第二名遭求處死刑的前總統，過去南韓僅有全斗煥因一九八○年光州事件動用軍隊鎮壓市民示威、涉嫌內亂首謀罪而被求處死刑。全斗煥一九九六年一審被判死刑，上訴後改判無期徒刑，一九九七年被時任總統金泳三赦免。

國際特赦組織已將南韓歸類為實質上廢除死刑國家，自一九九七年以來南韓從未執行死刑。