川普制裁伊朗 北京首當其衝「堅定維護自身權益」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社資料照）
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社資料照）

美國總統川普聲稱將對與伊朗有商業往來的國家加徵百分之廿五關稅，北京首當其衝。中國大陸外交部發言人毛寧昨回應，中方希望並支持伊朗保持國家穩定，反對干涉別國內政，強調關稅戰沒有贏家，中方將堅定維護自身正當合法權益。

毛寧昨在記者會上回應伊朗情勢問題時稱，中方一貫反對干涉別國內政，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，希望各方多做有利於中東和平穩定的事。又稱，中方正在密切關注伊朗局勢的發展，將採取一切必要的措施保護中國公民的安全。至於川普揚言加徵關稅，毛寧表示，中方在關稅問題上的立場非常明確，關稅戰沒有贏家。中方將堅定維護自身正當合法權益。

中國人民大學國際關係學院教授崔守軍昨在一場論壇上指出，中方一貫執行獨立自主的外交政策，不因第三方而改變，將與伊朗等國保持正常的經貿合作。他同時呼籲國際社會應採取共同行動維護局勢穩定。

大陸駐美大使館發言人劉鵬透過社交平台回應，中方反對隨意加徵關稅的立場是一貫明確的，關稅戰和貿易戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題。中方反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，並將採取一切必要措施維護自身合法權益。

中國大陸是伊朗最大的貿易夥伴，去年伊朗超過八成的出口石油銷往大陸。二○二四年，兩國貿易總額達一三三點七億美元。

伊朗 中共 毛寧

