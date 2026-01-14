川普制裁與伊朗做生意的國家 衝擊美中關係

美國總統川普十二日加強對伊朗經濟施壓，他在社群平台宣布，凡是與伊朗做生意的國家，與美國所有商業往來都將被課徵百分之廿五關稅。中國大陸是伊朗主要貿易國，但川普和白宮都沒有說明哪些國家會被加徵關稅以及如何實施。

川普在貼文中寫道：「即刻起，任何與伊朗伊斯蘭共和國做生意的國家，其與美國之間進行的任何及所有商業活動，均須支付百分之廿五的關稅。本命令為最終定案，不容置疑。」

川普的貼文缺乏關鍵細節，他並未定義何謂「與伊朗做生意」，也沒說明新關稅措施將如何實施、哪些國家會被鎖定。

ＣＮＮ詢問白宮，白宮拒絕提供更多訊息，迄今也未公布任何配套措施，因此仍不清楚這項百分之廿五關稅是否會在現行稅率之上另行加徵。川普並未說明這項命令的法律依據，但過去類似關稅威脅多以「國際緊急經濟權力法」為依據。

華爾街日報報導，中國大陸是伊朗最大貿易國，恐首當其衝，但川普此舉也可能反噬，衝擊美中貿易休兵協議，並影響川普預定四月訪中行程。

若川普以伊朗為由對大陸商品加徵百分之廿五新關稅，大陸商品銷往美國關稅稅率將從目前的百分之廿增為百分之四十五。

根據中國海關數據，去年前十一個月，中國對伊朗出口價值六十二億美元商品，進口約廿八點五億美元。這還不包括中國從伊朗購買的石油，中國不公開這項資料。分析師估計，中國近年來經由中間商進口伊朗石油，占伊朗石油貿易超過九成。

伊朗其他主要貿易國包括土耳其、印度、巴基斯坦與亞美尼亞。俄羅斯與伊朗二○二五年簽署自由貿易協定，也帶動兩國商業往來增加。

川普去年才與巴基斯坦達成涉及貿易與石油開發的協議；美國也仍與印度進行貿易談判，印度因購買受制裁的俄羅斯石油，遭川普課徵百分之五十關稅，若再加徵百分之廿五，印度銷美商品關稅將達百分之七十五。

此外，實施關稅一般會有一段緩衝期，讓進口商有時間調整計畫避免承擔高額新增費用；川普宣稱這項關稅「即刻生效」，將對國際貿易造成極大衝擊，因為許多受影響國家貨物此刻已在運往美國途中。