南韓總統李在明：韓中日須溝通合作

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

日本首相高市早苗與南韓總統李在明13日在高市的家鄉奈良會談，李在明表示，他在會中強調「韓中日三國有必要盡可能尋找共通點持續溝通並推動合作」。高市則說，隨著兩國面臨的戰略環境日益嚴峻，日韓關係以及日韓美三方合作更顯重要。

彭博則報導，即使沒有明講，中國因素仍主導這場日韓會談氛圍，李在明也已對外畫清界線，稱「台灣有事」爭議屬日中之間問題，南韓無意介入。

日韓領袖這次會談，是兩人繼去年10月在南韓慶州亞太經合會場邊會談後再次見面，屬於兩國領袖互訪的「穿梭外交」一環，也是李在明與高市時隔約兩個半月的第二次會晤。

李在明4至7日剛訪問中國，並與中國國家主席習近平會談，在對中認知上的立場交流被視為日韓會談焦點之一。

李在明在與高市會談後的會後聯合記者會上表示，在經濟領域，雙方一致認為有必要超越以貿易為中心的合作，進一步推動涵蓋經濟安保、科學技術，以及共同塑造國際規範的更全方面合作，同時將在人工智慧（AI）、保護智慧財產權等領域，持續深化雙邊合作的實務對話。

 

