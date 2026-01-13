南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓前總統尹錫悅，攝於去年2月11日在首爾的彈劾案審判。美聯社
韓聯社13日報導，南韓一個特別檢察官小組當天以涉嫌內亂罪為由，要求將前總統尹錫悅處以死刑

南韓特別檢察官趙垠奭團隊在首爾中央地方法院提出上述量刑請求，事由是尹錫悅前年12月企圖實施戒嚴，指稱他領導內亂，試圖通過控制司法和立法機構來維持權力。

南韓刑法規定，對內亂首謀的法定刑僅三種，即死刑、無期徒刑與不得假釋的終身監禁。

根據韓媒報導，外界咸預料，本案的一審判決將於二月宣判。

包含尹錫悅、前國防部長金龍顯、前情報司令盧相元及前警察廳長趙志浩等八名被告九日出庭。當天除了結辯，被告也發表最終陳述，整個庭審程序才能結束，但因被告人數較多，檢方原本當晚將公布求刑，臨時決定改十三日求刑。

南韓國內早有看法認為，鑒於尹錫悅涉案情節嚴重和毫無悔意等原因，應求處死刑。另有看法認為，鑒於死刑可能引發的社會影響與法官可能的實際量刑結果，求處無期徒刑較妥當。

