出售軍事機密給大陸 美籍華裔海軍人員被判16年以上有期徒刑

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國檢方表示，美籍華裔前海軍人員魏金超因向中國情報官員出售艦艇技術和操作手冊及作業系統，被判處16年以上有期徒刑。示意圖／ingimage

美國檢方表示，美籍華裔前海軍人員魏金超因向中國情報官員出售艦艇技術和操作手冊及作業系統，被判處16年以上有期徒刑。

美聯社報導，聖地牙哥聯邦法官判處25歲的魏金超（Jinchao Wei，音譯）200個月徒刑。聯邦陪審團於去年8月裁定魏金超6項罪名成立，其中包括間諜罪。美國司法部表示，魏金超因出售相關資訊獲得超過1萬2000美元（約新台幣38萬元）報酬。

魏金超曾任美軍兩棲攻擊艦艾薩克斯號（USSEssex）工程師，是2023年8月3日被控向中國提供敏感軍事資訊的兩名加州海軍人員之一。另一名涉案人員趙文恆（Wenheng Zhao，音譯）於2024年承認一項共謀罪和一項違反職務收受賄賂罪務後，被判處兩年多徒刑。

美國官員多年來不斷對中國政府建構的間諜威脅表示擔憂，並在近年針對中國情報人員竊取政府及商業敏感資訊，包括非法駭客行動，提出刑事訴訟。

檢方指出，魏金超於2022年透過社群媒體，被一名自稱中國國有中國船舶重工業集團有限公司工作的軍事愛好者招募。

檢方表示，在長達18個月期間，魏金超向對方傳送了艾薩克斯號的照片和影片、提供多艘海軍艦艇的位置，並透露艾薩克斯號的防禦性武器資訊。

魏金超向這名情報人員出售了60份技術及操作手冊，包含武器控制、飛機及甲板升降機操作等內容。這些手冊帶有出口管制警告，詳細說明了艾薩克斯號及其他同類艦艇上多種系統的運作。

美國海軍官網指出，艾薩克斯號配備可運送並支援超過2000名海軍陸戰隊員，進行空中及兩棲突擊的能力。

