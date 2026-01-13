伊朗示威潮難平息 官員透露含安全部隊成員已2千死

快訊

中央社／ 杜拜13日綜合外電報導
一名伊朗官員今天告訴路透社，包括安全部隊成員在內，已有約2000人在近期抗議活動中喪生。圖／歐新社
一名伊朗官員今天告訴路透社，包括安全部隊成員在內，已有約2000人在近期抗議活動中喪生。圖／歐新社

一名伊朗官員今天告訴路透社，包括安全部隊成員在內，已有約2000人在近期抗議活動中喪生。聯合國人權事務高級專員圖克則表示，伊朗安全部隊日益暴力對待和平示威者令他震驚。

路透社引述的這名官員稱，「恐怖分子」是導致抗議民眾與安全部隊死亡的主因，不過他並未說明各有多少人喪生。

這是當局首次坦承過去兩週的全國騷亂遭嚴厲鎮壓，已造成許多人死亡。

最新這波動亂是因嚴峻的經濟情勢所引發，如今已演變成伊朗當局至少3年來面臨的最大內部挑戰。而伊朗去年遭以色列及美國空襲後，在國際上面臨的壓力也愈來愈大。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，伊朗安全部隊對和平示威者日益加劇的暴力行徑，令他感到「震驚」。

圖克在由聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（JeremyLaurence）宣讀的聲明中指出：「這種駭人的暴力循環不能持續下去。伊朗人民及其追求公正、平等與正義的訴求必須被聆聽。」

被要求評論死傷規模時，勞倫斯援引聯合國在伊朗的消息人士稱：「我們聽到的數字是數百人。」

圖克同時對數以千計被捕抗議者可能面臨死刑表達憂心。

這波動亂也促使美國總統川普（Donald Trump）再次揚言，可能為了伊朗示威者而發動軍事干預。

針對美國可能干預一事，勞倫斯說，抗議活動「不應被任何人利用」。

美國總統川普一再威脅要對伊朗動武，去「拯救」伊朗人民，但伊朗不是委內瑞拉，即便美國有能力斬首，伊朗內部欠缺有力的反對勢力，抗議群眾只是烏合之衆，最高領袖被剷除後，可能由掌握軍權的革命衛隊接掌政權，而且伊朗可能以飛彈攻擊鄰近的阿拉伯國家，這些國家都不樂見美國動武。 由此看來，美國動武的機會不大，即使動武，也可能點到為止，鎖定涉及鎮壓抗議民眾的國內安全部隊和民兵，而非尋求政權更替。

