亞股多收漲 日經指數改寫歷史新高

美國總統川普一再威脅要對伊朗動武，去「拯救」伊朗人民，但伊朗不是委內瑞拉，即便美國有能力斬首，伊朗內部欠缺有力的反對勢力，抗議群眾只是烏合之衆，最高領袖被剷除後，可能由掌握軍權的革命衛隊接掌政權，而且伊朗可能以飛彈攻擊鄰近的阿拉伯國家，這些國家都不樂見美國動武。 由此看來，美國動武的機會不大，即使動武，也可能點到為止，鎖定涉及鎮壓抗議民眾的國內安全部隊和民兵，而非尋求政權更替。

2026-01-13 15:57