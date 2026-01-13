快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

亞股多收漲 日經指數改寫歷史新高

中央社／ 香港13日綜合外電報導
亞洲主要股市今天多半上漲，東京股市因各界猜測日本可能提前舉行大選，收盤創下歷史新高。圖／歐新社
亞洲主要股市今天多半上漲，東京股市因各界猜測日本可能提前舉行大選，收盤創下歷史新高。圖／歐新社

亞洲主要股市今天多半上漲，東京股市因各界猜測日本可能提前舉行大選，收盤創下歷史新高。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）主席遭刑事調查引發的擔憂並未持續影響市場，華爾街股市昨天終場締造新高紀錄，帶動亞股漲勢。

東京股市日經指數收漲3.1%，主因外界預期首相高市早苗將趁著民調處在高峰期的優勢，宣布解散國會、提前舉行大選。

高市去年10月成為日本首位女首相，其內閣支持度高達7成左右。

不過，高市所屬陣營在眾議院僅居微弱多數，限制其推動政策的空間。

首爾股市收漲1.5%，主因韓國晶片大廠SK海力士公司（SK Hynix Inc.）乘著全球人工智慧（AI）熱潮，宣布投資19兆韓元（約129億美元）興建先進晶片封裝廠。

香港、雪梨、新加坡、馬來西亞股市今天都收漲，上海、威靈頓、馬尼拉股市則收跌。

亞股 日本 日股

延伸閱讀

美印太司令：北京持續對區域施壓 盟友團結至關重要

日媒：首相高市早苗敲定23日解散眾院 朝野加速備戰2月選舉

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗　首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

相關新聞

川普將對伊朗動武？外媒揭美軍動向：均無大規模集結跡象

儘管美國總統川普可能正考慮對伊朗動武，然而目前無論海空域，該地區均無美軍大規模集結的公開跡象。運輸機、加油機或戰術軍機未...

擔心遭暗殺？北韓人事異動 金正恩更換維安隨扈工作負責人

南韓今天指出，北韓領導人金正恩已經更換3個主管他人身安全維護工作的國家機構負責人。這是這位獨裁者可能日益憂心暗殺陰謀的跡...

「已走到盡頭」 德總理：伊朗政權離垮台只剩最後幾天或幾週

德國總理梅爾茨今天表示，他相信伊朗政權距離垮台只剩「幾天或幾週」時間，他並再次呼籲德黑蘭立即停止暴力對待示威民眾。西班牙...

宏都拉斯選委會拒重新計票 阿斯夫拉月底就任總統

即將卸任的宏都拉斯總統卡斯楚要求重新計算去年11月大選的選票，但選委會今天拒絕接受命令。這次選舉由美國總統川普支持的親台...

日韓領導人穿梭外交會面 談供應鏈等經濟安保議題

日本首相高市早苗今（13日）在高市的故鄉奈良市與南韓總統李在明會談。此次會晤是兩國領袖相互訪問「穿梭外交」的一環。雙方期...

川普揚言「拯救」伊朗人民 狠話撂盡卻注定雷大雨小？

美國總統川普一再威脅要對伊朗動武，去「拯救」伊朗人民，但伊朗不是委內瑞拉，即便美國有能力斬首，伊朗內部欠缺有力的反對勢力，抗議群眾只是烏合之衆，最高領袖被剷除後，可能由掌握軍權的革命衛隊接掌政權，而且伊朗可能以飛彈攻擊鄰近的阿拉伯國家，這些國家都不樂見美國動武。 由此看來，美國動武的機會不大，即使動武，也可能點到為止，鎖定涉及鎮壓抗議民眾的國內安全部隊和民兵，而非尋求政權更替。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。