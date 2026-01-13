亞股多收漲 日經指數改寫歷史新高
亞洲主要股市今天多半上漲，東京股市因各界猜測日本可能提前舉行大選，收盤創下歷史新高。
法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）主席遭刑事調查引發的擔憂並未持續影響市場，華爾街股市昨天終場締造新高紀錄，帶動亞股漲勢。
東京股市日經指數收漲3.1%，主因外界預期首相高市早苗將趁著民調處在高峰期的優勢，宣布解散國會、提前舉行大選。
高市去年10月成為日本首位女首相，其內閣支持度高達7成左右。
不過，高市所屬陣營在眾議院僅居微弱多數，限制其推動政策的空間。
首爾股市收漲1.5%，主因韓國晶片大廠SK海力士公司（SK Hynix Inc.）乘著全球人工智慧（AI）熱潮，宣布投資19兆韓元（約129億美元）興建先進晶片封裝廠。
香港、雪梨、新加坡、馬來西亞股市今天都收漲，上海、威靈頓、馬尼拉股市則收跌。
