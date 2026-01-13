快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

高市早苗擱置眾院議題 會晤李在明強化戰略安全合作

中央社／ 東京13日專電
南韓總統李在明（左）與日本首相高市早苗（右）。圖／美聯社
南韓總統李在明（左）與日本首相高市早苗（右）。圖／美聯社

日本首相高市早苗今天把解散眾議院的內政問題先放一邊，專心接待來訪的南韓總統李在明。在高市故鄉奈良舉行的首腦會談中，雙方一致同意今後將持續推動「穿梭外交」，並確認日本、南韓與美國3國在安全保障領域，進行戰略性合作的重要性。

日本富士新聞網（FNN）報導，這是李在明繼去年8月以來，再次訪問日本；而去年10月，高市早苗曾為出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會訪問南韓慶州，並與李在明舉行領袖會談。近來，日韓兩國領袖輪流互訪的「穿梭外交」穩定進行，下次將由高市訪問南韓。

李在明上午抵達日本，中午過後前往高市的家鄉奈良市。兩人首先進行約20分鐘的小型會談，隨後於下午2時30分起展開全體會議，歷時約1小時10分，就日韓關係，以及區域與國際情勢等議題進行討論。

高市在聯合記者會開場時指出，「日韓關係，以及日韓美合作的重要性正不斷提升」，並表示雙方已就「日韓關係的戰略重要性」達成共識，確認兩國應攜手為地區穩定發揮作用。

高市透露，會談中就供應鏈合作進行了深入討論，雙方一致同意，為推動具戰略性且能帶來互利的合作，將由相關部門進一步討論。

針對北韓問題，雙方也再次確認，將以實現朝鮮半島完全無核化為目標，透過日韓以及日美韓之間的緊密合作來因應。此外，李在明也表明將支持儘速解決拉致問題（日本人遭北韓綁架）。

另一方面，稍後將舉行的晚宴菜單內容也已曝光。據相關人士透露，乾杯時將使用奈良縣產的日本酒，主菜為和牛牛排，甜點則使用奈良縣產的柿子製作。此外，高市也將致贈一隻日本製手錶給李在明作為伴手禮。

對於今天佔據日本媒體版面的解散眾議院問題，由於記者會沒有給予提問環節，日媒沒有機會提問。外務省相關人士表示，外交場合中不會提及尚未正式表態的事件。

共同社報導，高市早苗已經確定意向，將在預定於23日召集的通常國會開議之初解散眾議院，並已將此想法轉達給自民黨幹部。相關人士透露，高市會在近日正式對外表明立場。

由於高市這週有一連串外交行程，接下來還要接待15日至17日訪問日本的義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni），日媒推測，就外交禮儀而言，她可能會在梅洛尼離開日本後，於17日、18日左右正式表態。

日本 南韓 高市早苗 李在明 奈良

延伸閱讀

日媒：首相高市早苗敲定23日解散眾院 朝野加速備戰2月選舉

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗　首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

韓國總統李在明：不在中日之間選邊站

相關新聞

擔心遭暗殺？北韓人事異動 金正恩更換維安隨扈工作負責人

南韓今天指出，北韓領導人金正恩已經更換3個主管他人身安全維護工作的國家機構負責人。這是這位獨裁者可能日益憂心暗殺陰謀的跡...

川普將對伊朗動武？外媒揭美軍動向：均無大規模集結跡象

儘管美國總統川普可能正考慮對伊朗動武，然而目前無論海空域，該地區均無美軍大規模集結的公開跡象。運輸機、加油機或戰術軍機未...

「已走到盡頭」 德總理：伊朗政權離垮台只剩最後幾天或幾週

德國總理梅爾茨今天表示，他相信伊朗政權距離垮台只剩「幾天或幾週」時間，他並再次呼籲德黑蘭立即停止暴力對待示威民眾。西班牙...

宏都拉斯選委會拒重新計票 阿斯夫拉月底就任總統

即將卸任的宏都拉斯總統卡斯楚要求重新計算去年11月大選的選票，但選委會今天拒絕接受命令。這次選舉由美國總統川普支持的親台...

日韓領導人穿梭外交會面 談供應鏈等經濟安保議題

日本首相高市早苗今（13日）在高市的故鄉奈良市與南韓總統李在明會談。此次會晤是兩國領袖相互訪問「穿梭外交」的一環。雙方期...

川普揚言「拯救」伊朗人民 狠話撂盡卻注定雷大雨小？

美國總統川普一再威脅要對伊朗動武，去「拯救」伊朗人民，但伊朗不是委內瑞拉，即便美國有能力斬首，伊朗內部欠缺有力的反對勢力，抗議群眾只是烏合之衆，最高領袖被剷除後，可能由掌握軍權的革命衛隊接掌政權，而且伊朗可能以飛彈攻擊鄰近的阿拉伯國家，這些國家都不樂見美國動武。 由此看來，美國動武的機會不大，即使動武，也可能點到為止，鎖定涉及鎮壓抗議民眾的國內安全部隊和民兵，而非尋求政權更替。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。