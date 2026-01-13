高市早苗擱置眾院議題 會晤李在明強化戰略安全合作

日本首相高市早苗今天把解散眾議院的內政問題先放一邊，專心接待來訪的南韓總統李在明。在高市故鄉奈良舉行的首腦會談中，雙方一致同意今後將持續推動「穿梭外交」，並確認日本、南韓與美國3國在安全保障領域，進行戰略性合作的重要性。

日本富士新聞網（FNN）報導，這是李在明繼去年8月以來，再次訪問日本；而去年10月，高市早苗曾為出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會訪問南韓慶州，並與李在明舉行領袖會談。近來，日韓兩國領袖輪流互訪的「穿梭外交」穩定進行，下次將由高市訪問南韓。

李在明上午抵達日本，中午過後前往高市的家鄉奈良市。兩人首先進行約20分鐘的小型會談，隨後於下午2時30分起展開全體會議，歷時約1小時10分，就日韓關係，以及區域與國際情勢等議題進行討論。

高市在聯合記者會開場時指出，「日韓關係，以及日韓美合作的重要性正不斷提升」，並表示雙方已就「日韓關係的戰略重要性」達成共識，確認兩國應攜手為地區穩定發揮作用。

高市透露，會談中就供應鏈合作進行了深入討論，雙方一致同意，為推動具戰略性且能帶來互利的合作，將由相關部門進一步討論。

針對北韓問題，雙方也再次確認，將以實現朝鮮半島完全無核化為目標，透過日韓以及日美韓之間的緊密合作來因應。此外，李在明也表明將支持儘速解決拉致問題（日本人遭北韓綁架）。

另一方面，稍後將舉行的晚宴菜單內容也已曝光。據相關人士透露，乾杯時將使用奈良縣產的日本酒，主菜為和牛牛排，甜點則使用奈良縣產的柿子製作。此外，高市也將致贈一隻日本製手錶給李在明作為伴手禮。

對於今天佔據日本媒體版面的解散眾議院問題，由於記者會沒有給予提問環節，日媒沒有機會提問。外務省相關人士表示，外交場合中不會提及尚未正式表態的事件。

共同社報導，高市早苗已經確定意向，將在預定於23日召集的通常國會開議之初解散眾議院，並已將此想法轉達給自民黨幹部。相關人士透露，高市會在近日正式對外表明立場。

由於高市這週有一連串外交行程，接下來還要接待15日至17日訪問日本的義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni），日媒推測，就外交禮儀而言，她可能會在梅洛尼離開日本後，於17日、18日左右正式表態。