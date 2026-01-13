快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

聽新聞
0:00 / 0:00

擔心遭暗殺？北韓人事異動 金正恩更換維安隨扈工作負責人

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。圖／路透社
北韓領導人金正恩。圖／路透社

南韓今天指出，北韓領導人金正恩已經更換3個主管他人身安全維護工作的國家機構負責人。這是這位獨裁者可能日益憂心暗殺陰謀的跡象。

法新社報導，負責處理對平壤關係的南韓統一部指出，3個主管金正恩安全工作的國家機構，其負責人已經完成更替。

統一部指出，去年10月北韓舉行閱兵式時發現相關人事異動。

韓聯社報導，北韓勞動黨中央委員會護衛處處長、國務委員會警衛局局長、護衛司令部司令都進行人事調整，但相關調整的具體時間和原因尚不明確。

專家指出，尤其負責防禦無人機或電子攻擊的護衛司令出現人事變動，可能與金正恩決定派兵支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭有關。

韓國統一研究院（Korea Institute for NationalUnification）分析師洪珉（Hong Min，音譯）告訴法新社：「從2024年10月金正恩派遣北韓軍隊赴俄羅斯後，就發現金正恩的維安模式出現變化。」

他同時表示：「由於（對俄羅斯的）部署引發國際高度關注，金正恩可能評估恐有烏克蘭人參與的刺殺行動。」

南韓情報機構此前也曾表示，北韓出於對金正恩遭遇刺殺風險的考量而提升警衛警戒級別。

分析家表示，本月美國抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動也很可能升高平壤的安全顧慮。

北韓領導層一直指控華府意圖推翻其政權，長期憂心會發生類似的所謂「斬首行動」。對他們而言，美軍那場行動猶如噩夢場景。

金正恩 北韓

延伸閱讀

「見面吧，波在明與波正恩」 李在明貼企鵝照示好金正恩

南韓：金主愛頻亮相 北韓塑造「社會主義大家庭」形象

金正恩公開表態 無條件支持普丁所有決策

跨年當眾吻父親、參謁站主位 金正恩愛女展接班架式

相關新聞

川普將對伊朗動武？外媒揭美軍動向：均無大規模集結跡象

儘管美國總統川普可能正考慮對伊朗動武，然而目前無論海空域，該地區均無美軍大規模集結的公開跡象。運輸機、加油機或戰術軍機未...

擔心遭暗殺？北韓人事異動 金正恩更換維安隨扈工作負責人

南韓今天指出，北韓領導人金正恩已經更換3個主管他人身安全維護工作的國家機構負責人。這是這位獨裁者可能日益憂心暗殺陰謀的跡...

「已走到盡頭」 德總理：伊朗政權離垮台只剩最後幾天或幾週

德國總理梅爾茨今天表示，他相信伊朗政權距離垮台只剩「幾天或幾週」時間，他並再次呼籲德黑蘭立即停止暴力對待示威民眾。西班牙...

宏都拉斯選委會拒重新計票 阿斯夫拉月底就任總統

即將卸任的宏都拉斯總統卡斯楚要求重新計算去年11月大選的選票，但選委會今天拒絕接受命令。這次選舉由美國總統川普支持的親台...

日韓領導人穿梭外交會面 談供應鏈等經濟安保議題

日本首相高市早苗今（13日）在高市的故鄉奈良市與南韓總統李在明會談。此次會晤是兩國領袖相互訪問「穿梭外交」的一環。雙方期...

川普揚言「拯救」伊朗人民 狠話撂盡卻注定雷大雨小？

美國總統川普一再威脅要對伊朗動武，去「拯救」伊朗人民，但伊朗不是委內瑞拉，即便美國有能力斬首，伊朗內部欠缺有力的反對勢力，抗議群眾只是烏合之衆，最高領袖被剷除後，可能由掌握軍權的革命衛隊接掌政權，而且伊朗可能以飛彈攻擊鄰近的阿拉伯國家，這些國家都不樂見美國動武。 由此看來，美國動武的機會不大，即使動武，也可能點到為止，鎖定涉及鎮壓抗議民眾的國內安全部隊和民兵，而非尋求政權更替。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。