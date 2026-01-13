高市早苗、李在明會談 日學者：意義在於穿梭外交常態化

東京大學東洋文化研究所教授佐橋亮今天表示，日本首相高市早苗與南韓總統李在明在奈良舉行首腦會談，最大意義在於將領袖間的「穿梭外交」制度化、常態化。重點不在於一次會談能解決多少問題，而在於能否持續見面、持續對話。

日本公益財團法人對外新聞中心（FPCJ）下午邀請國際政治與安保領域學者佐橋亮以「2026年外交展望：動盪中的國際秩序與日本戰略走向」為題舉行線上講座，剖析今年國際局勢。

佐橋亮表示，目前李在明政府所採取的是「實用外交」路線，整體而言並不複雜，就是在中國、日本與美國之間維持平衡。在此次訪日前，李在明先接受中國較早發出的邀請訪問中國，並在完成中韓首腦會談後，隨即前往日本。

佐橋亮表示，值得注意的是，儘管中國方面對南韓進行了相當程度的外交施壓，但南韓並未採取中國所期待的行動。尤其是並未在中國發出任何對日本不利的政治訊號。「這一點，我認為在日本是受到正面評價的。」

他指出，事實上中國在李在明訪問期間，除了重申所謂的「一個中國」原則外，也試圖在歷史認識問題上，期待南韓能向中國的立場靠攏。然而，李在明並未順應這些期待。這對日本而言，無疑是一種相對友善且理性的回應。

至於正在奈良舉行的日韓首腦會談，佐橋亮表示，對於是否會有非常顯著的具體成果，他持保留看法。

他表示，與其說會談產生了突破性的成果，不如說其最大意義在於將首腦間的「穿梭外交」制度化、常態化。換言之，重點不在於一次會談能解決多少問題，而在於能否持續見面、持續對話。

佐橋亮表示，從這個角度來看，南韓的實用外交究竟能從中國或日本獲得多大的實質利益，仍然存疑。「不過即便如此，我仍認為，南韓在當前階段刻意避免被捲入中日之間的政治對立，同時與雙方保持互動與合作，是一種相當聰明且務實的外交選擇。」

值得注意的是，日本方面的態度也頗具對照性。他指出，高市政權對中國採取了相當明確、甚至帶有對抗色彩的政策，對南韓卻並未採取同樣強硬路線。以日本的保守政權而言，這樣的區別對待也相當耐人尋味。