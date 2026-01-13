宏都拉斯選委會拒重新計票 阿斯夫拉月底就任總統

快訊

中央社／ 德古西加巴12日綜合外電報導
法新社報導，去年12月24日，保守派商人阿斯夫拉（圖）獲宣布當選宏都拉斯總統。圖／法新社
法新社報導，去年12月24日，保守派商人阿斯夫拉（圖）獲宣布當選宏都拉斯總統。圖／法新社

即將卸任的宏都拉斯總統卡斯楚要求重新計算去年11月大選的選票，但選委會今天拒絕接受命令。這次選舉由美國總統川普支持的親台派候選人阿斯夫拉勝出。

法新社報導，去年12月24日，保守派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲宣布當選宏都拉斯總統。這場選舉因開票延誤及舞弊指控而爭議不斷，結果經數週後才塵埃落定。

卡斯楚（Xiomara Castro）任期將於1月27日屆滿。她上週要求與川普（Donald Trump）見面，並稱川普公開支持阿斯夫拉對選舉「造成負面影響」，要求重新計票。

宏都拉斯監督選務的國家選舉委員會（CNE）主席今天在社群平台X發布聲明，稱這項重新計票的命令「違憲且違法」、是在企圖「篡奪」選舉機關的獨立性。

宏都拉斯武裝部隊首長瓦勒瑞歐（Hector Valerio）今天在記者會上告訴記者，軍方支持國家選舉委員會拒絕重新計票的決定。

阿根廷、玻利維亞、厄瓜多、巴拉圭、秘魯、多明尼加共和國、哥斯大黎加與瓜地馬拉等國政府，也對卡斯楚要求重新計票的舉動表達反對。

美國國務院西半球事務局（Bureau of WesternHemisphere Affairs）10日也警告：「企圖違法推翻宏都拉斯大選結果的行為，將產生嚴重後果。」

根據美國國務院的說法，國務卿盧比歐（MarcoRubio）今天在華府會晤阿斯夫拉，雙方討論了「打擊跨國犯罪、強化區域安全、吸引新的投資機會，以及終止非法移民的重要性」。

宏都拉斯現任左派總統卡斯楚2023年與台灣斷交、和中國建交。阿斯夫拉則承諾，當選後將重新審視卡斯楚政府和中國所簽協議，並指宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，當時宏國獲得更多援助，貿易活動也更興盛。

