日韓領袖會談 李在明：韓中日有必要持續溝通合作

中央社／ 東京13日專電
南韓總統李在明。圖／法新社
日本首相高市早苗南韓總統李在明今天下午在高市的家鄉奈良會談，李在明在會後記者會表示，雙方就區域及全球議題交換意見，他在會中強調，「在東北亞地區，韓中日3國有必要盡可能尋找共通點，持續溝通並推動合作」。

日韓領袖會談於當地時間下午2時30分（台北時間1時30分）開始，是兩人繼去年10月在南韓慶州藉亞太經濟合作會議（APEC）舉行場邊會談後的再次見面，屬於兩國領袖互訪的「穿梭外交」一環，也是李在明與高市時隔約2個半月的第2次會晤。

由於李在明4日至7日剛訪問中國，並與中國國家主席習近平會談，雙方在對中認知上的立場交流，也被視為日韓會談焦點之一。

李在明在會後聯合記者會上表示，高市去年10月訪問南韓慶州，這次則是他在就任總統後首次訪問日本地方城市。慶州與奈良都象徵古代文化與傳統，也是韓日交流與合作的重要城市，因此，他與高市這兩次首腦會談，具有更加深遠的意義。

李在明表示，今天會談中，他與高市基於兩國已建立的「穿梭外交」基礎，就持續推動韓日合作廣泛進行具體而務實的方案交流。

他表示，在經濟領域，雙方一致認為有必要超越以貿易為中心的合作，進一步推動涵蓋經濟安保、科學技術，以及共同塑造國際規範的更全方面合作，決定透過相關主管部門持續討論。同時，將在人工智慧（AI）、保護智慧財產權等領域，持續深化雙邊合作的實務對話。

李在明指出，雙方也就區域及全球議題交換意見，在國際情勢劇烈變化之際，再次確認韓日、韓美日合作對於維護區域和平與穩定的重要性。「我也強調，在東北亞地區，韓中日3國有必要盡快尋找共通點，持續溝通並推動合作」。

他表示，兩人也重申致力於朝鮮半島無核化，同意在北韓政策上保持緊密協調。

李在明最後表示，今年作為去年韓日邦交正常化60週年的延續，將是回顧60年，並為新的60年做準備的重要起點，正如他與高市透過坦率對話加深彼此理解一般，衷心期待今年能成為韓日兩國國民透過更密切交流與合作，真正靠近彼此、攜手邁向未來的「新60年元年」。

李在明 南韓 高市早苗 日本 奈良

