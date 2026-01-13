日媒：大阪府知事吉村決定辭職 將再度參選檢驗民意

快訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日媒今天報導，大阪府知事吉村洋文與大阪市長橫山英幸已經向相關人士表示，計劃雙雙辭職，以檢驗民意對於「大阪都構想」的想法。而他們均有意投入之後的補選。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，他們今天下午已經決定辭職。原因是為了重新舉辦地方公投以推動「大阪都構想」，並透過選舉檢驗民意。

吉村與橫山都隸屬於日本維新會。

「大阪都構想」是日本維新會的看板政策，構想是為了解決大阪府與大阪市行政重疊的問題，目標為廢止大阪市，並把相關區域重組為數個特別區。但在過去舉辦的兩次地方公投中均遭否決，吉村過去曾表示「不會再挑戰」此案。

吉村與橫山預計都會投入接下來的補選，若高市在通常國會之初解散眾議院，並在2月上旬到中旬舉辦眾院大選的話，他們有意在同天舉辦知事選舉與市長選舉。

大阪 日本

