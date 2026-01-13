英智庫：俄中空權演進 東西方制空天秤恐失衡

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」一篇深度分析指出，全球空權格局到2025年產生結構性變化。相較5年前，如今俄羅斯與中國的空中作戰能力對西方構成更為嚴峻且複雜的威脅。

這篇洞察報告由「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）軍事科學團隊負責空權與科技的高級研究員布朗克（Justin Bronk）所撰。

2020年時RUSI於就俄、中的空中力量發表多篇論文。布朗克於2024和2025年間赴英、美和澳洲的戰機和武器學校訪談，並前往多個歐洲國家、日本和印太等地的空軍部隊和軍方研究訪問，同時也適度引用烏克蘭武裝部隊的資料，比對5年來俄、中兩國空權發展。

● 戰火中「進化」 俄空中威脅比侵烏前更高

報告指出，雖然俄軍在近4年侵烏戰爭裡損失約130架定翼機，但聯合飛機製造公司（UAC）的新機交付量超過戰損。2025年底俄國空天軍Su-35S、Su-30M2/SM/SM2、Su-34M與Su-57等現代化戰機數量在540到560架之間，比2020年底的約466架還多。

俄軍轟炸機部分，儘管烏克蘭曾策劃無人機奇襲炸毀停放基地內轟炸機讓莫斯科臉面無光，但俄軍Tu-95MSM、Tu-22M3、Tu-160M2等各型轟炸機數量2025年底仍有110到115架，相比2020年底時的126架，損失有限。

報告也發現，俄軍飛行員戰損明顯低於機體損耗。戰爭之初在烏克蘭控制區被擊落但生還的飛行員多已透過換俘返回俄國；之後被擊落而成功彈射逃生的俄軍飛官則幾乎都是在俄控區上空彈射，很大原因是俄軍從2023年末起開始大量使用滑翔炸彈。

透過小翼與導引套件，俄軍得以將大量庫存的傳統炸彈改良成具備精準制導武器的等級，FAB-500、FAB-1500與FAB-3000等重型炸彈可在至少60公里外投放，有時甚至可遠在130公里外投放，大幅降低俄軍飛官面對烏軍防空火力威脅。

經近4年戰火洗禮後，過去俄國空天軍武器選項不多、缺乏瞄準與制導莢艙、電戰及密接空中支援薄弱等情況已不復見。報告認為，日後若與俄國交手，北約前線部隊很可能遭俄軍從遠距以滑翔炸彈密集轟炸，壓制/摧毀敵防空（SEAD/DEAD）作戰的壓力更大。

● 工業產能+科技突破 中國空中力量質變

中國部分，報告指過去5年中國已生產數百架現代化的4代與5代機，並同步擴充如空中預警與管制（AEW&C）、電戰（EA）載台等各式支援機種。空對空、地對空飛彈系統及相關雷達與感測器也在大規模生產，更先進系統則在快速研發；飛行員訓練水準與演訓複雜度也呈大跨步提升。

5年來中國的4代、5代戰機產能提升顯著。J-16/D戰機2020年產不到40架，2025年則到80-100架；艦載J-15/T/DH/DT在2020年產5-10架，2025年則到20-30架；J-20/A/S在2020年產不到20架，2025年產120架。

報告估計中國J-10A/B/C、J-16/D、J-15/T/DH/DT、J-20/A/S等4代與5代機數量，已從2020年時560-600架，增至2025年超過1400架。

此外，中國已曝光正在研發6代戰機，具備更先進的全向匿蹤性能、長航程及更大載彈量，中國6代機量產與形成作戰能力時程有可能快於西方；另從2025年93閱兵與近期衛星影像，顯示中國在無人作戰航空器（UCAV）與無人協同空戰載具（CCA）的研發持續進步。

除快速擴張的機隊數量與載台能力外，解放軍的空軍與海軍航空兵自2020年起也大幅提升演訓品質。布朗克表示，在他2025年訪問各基地期間，多個印太地區空軍的受訪人員一致強調，他們觀察到解放軍常態訓練在細膩度與實戰程度方面都有提升，尤其J-16與J-20機隊。

在2020年以前，解放軍空軍與海軍航空兵的運作一般仍僵化，戰術高度依賴事先規劃及地面管制人員指引，如今情況已顯著改變。部分原因是高強度空戰競賽（如金頭盔系列）所積經驗，另一部分則是有相當數量具經驗的西方退役飛行員提供訓練。

● 西方空權在歐面臨漸進壓力 印太遇革命性挑戰

報告在結論時指出，西方空權在歐洲面臨過去5年俄國戰力廣泛提升所帶來的漸進壓力，然而在印太，西方面臨的卻一種革命性挑戰。

中國如今具備一系列能力，能在1000公里或更遠距離威脅美軍空中加油機、航艦打擊群及前緣空軍基地，意味日後任何重大衝突中，美軍能有效前推到戰區的F-22、F-35、B-2等匿蹤空中穿透力量，將遠不及紙面上的規模。西方如今已不保證在印太能如過往般享有空優。