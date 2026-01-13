日韓領袖奈良會談 高市早苗：有共識持續推動穿梭外交

快訊

中央社／ 東京13日專電
日本首相高市早苗。圖／法新社
日本首相高市早苗南韓總統李在明今天下午在高市的家鄉奈良舉行領袖會談。高市會後表示，隨著戰略環境日益嚴峻，日韓關係及日韓美3方合作的重要性進一步提升，雙方一致同意持續推動領袖互訪的「穿梭外交」，以確保維持緊密溝通。

日韓領袖會談於當地時間下午2時30分（台北時間1時30分）開始，是兩人繼去年10月在南韓慶州藉亞太經濟合作會議（APEC）舉行場邊會談後的再次見面，屬於兩國領袖互訪的穿梭外交一環。

兩人於4時30分召開聯合記者會。高市表示，「自我就任首相以來，在奈良迎接的外國元首，李在明總統是第一位。這象徵著我與李總統之間的友情與信賴關係。」

高市表示，今天的會談就多項議題進行了廣泛且富有意義的意見交換。隨著兩國面臨的戰略環境日益嚴峻，日韓關係以及日韓美3方合作的重要性更顯重要。

她表示，兩人會中就日韓關係的戰略重要性達成共識，並確認兩國應聯手為區域穩定發揮作用，同時也就包含日韓美安全保障合作在內的戰略重要性進行了充分討論，未來將持續保持緊密溝通。

高市指出，自去年日韓邦交正常化60週年以來，李在明始終展現對日韓關係的重視。「繼我去年10月訪問南韓之後，能夠不久即再次實現穿梭外交，我對此表示歡迎。我們一致同意今後將持續推動穿梭外交，我也期待能夠再次訪問南韓。」

高市指出，她和李在明今年將各自領導推動日韓關係發展，同時也將強化日韓美與理念相近國家之間的合作。在經濟與經濟安全保障領域，雙方同意要推動具戰略性且能互利的合作，也就供應鏈合作交換意見。

高市表示，兩人在區域局勢方面也進行充分討論，再次確認在嚴峻的戰略環境下，日韓緊密合作的重要性。雙方重申將以北韓全面廢核為目標，透過日韓以及日韓美合作緊密因應。對於拉致問題（日本人被北韓綁架），她也感謝李在明持續給予強有力支持，希望能早日全面解決。

高市最後表示，奈良自古以來便與南韓有著深厚連結，她明天將親自陪同李總統參訪法隆寺，期待以這次訪問為契機，能讓今年成為推動日韓關係進一步發展的重要一年。

日本 高市早苗 南韓 李在明 奈良

