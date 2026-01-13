北京出手？美襲委後對伊朗「磨刀霍霍」 陸學者分析取決川普1動作

在美國空襲委內瑞拉後，伊朗局勢也轉趨嚴峻，美國總統川普宣稱要對與伊朗有貿易往來國家徵收25％關稅，外界關注中方是否採取進一步措施因應合作夥伴或自身利益受到的衝擊。中國人民大學國際關係學院教授崔守軍今天表示，中方一貫執行獨立自主的外交政策，不以第三方而轉變，將與伊朗等國保持正常的經貿合作；他同時呼籲，國際社會應該採取共同行動維護局勢穩定。

中國記協13日舉辦以「中國2026：發展脈動與全球坐標」為主題的系列新聞茶座，邀請崔守軍分享「百年變局與當前中國外交」，中外記者、外國駐陸使館代表出席。會上，中外媒體多數關注委內瑞拉局勢和伊朗情勢緊張下，面對自身利益和合作夥伴受衝擊，中方因應措施是否仍停留於口號、既有經貿合作，還是會進一步採取外交行動、對美制裁，甚至軍事等其他支持。

崔守軍回應，中國一貫執行獨立自主的外交政策，這種外交政策是不以任何第三方國家的態度和立場而發生轉變的。他提到，過去一段時間，中國和伊朗保持正常的經貿、石油合作，對於川普表態加稅，相信中國不會因此減少和伊朗的經濟合作。

他說，我認為未來中國和伊朗或很多國家一樣，都會保持既有的合作趨勢和發展方向。他提到印度、巴西、南非等現狀，稱「全球南方」崛起的一個重要表現，就是不再以霸權馬首是瞻，而是獨立的選擇自己的外交政策。

崔守軍早前還提到，委內瑞拉局勢變化後，國際討論這是門羅主義的變種，或是川普的「唐羅主義」，變化來自美國對外進行司法和軍事的干預。他認為，這樣的情況反而會加強拉丁美洲的戰略自主意識，因為對美依賴越強，被干預可能性就越大，只有戰略自主才能抵禦美國干涉。

面對媒體繼續追問美國對伊朗似乎「磨刀霍霍」，中方如何看待伊朗局勢，且伊朗也是上合組織一員，中國、俄羅斯是上合組織主要國家，要如何應對。崔守軍回應時首先談及過往世界上發生的石油危機，表示委內瑞拉是全球最大石油儲量國、伊朗控制荷莫茲海峽等，坦言美國對委行動存在石油的考慮，因此，在川普強調石油秩序，以及美國的能源需求上升下，確實應該要密切關注伊朗。

他說，伊朗局勢關乎到全球能源供應的穩定，對上合、海灣國家都有影響，如果在全球經濟復甦乏力的階段下伊朗局勢升級，美國和以色列真的進行干預，會給全球經濟的安全注入極大的不穩定性，所以國際社會應該採取共同行動維護局勢穩定。

至於中美關係是否受上述背景影響，特別是今年4月川普計劃訪問中國。崔守軍說，中國外交政策一貫立場就是加強互信，中美建交後美國元首都會訪華，中國元首一般也會對美進行國事訪問，但這情況在前任美國總統拜登任內出現變化，因此，若川普4月能訪華，對中美關係，對整個世界局勢穩定都是大有裨益的，也是一個重要的觀察指標。