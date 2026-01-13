日韓領袖齊聚！高市早苗與李在明會談 上千警力在奈良嚴加戒備

快訊

中央社／ 奈良13日綜合外電報導
日本首相高市早苗（右）與南韓總統李在明（左）今天下午在日本奈良縣的飯店舉行會談。圖／歐新社
日本首相高市早苗（右）與南韓總統李在明（左）今天下午在日本奈良縣的飯店舉行會談。圖／歐新社

日本首相高市早苗南韓總統李在明今天下午在日本奈良縣的飯店舉行會談。奈良縣警方完全不敢大意，為此成立警備本部，並動員日本全國各地警方，以數千人的警力嚴加戒備。

綜合日本放送協會（NHK）與「產經新聞」報導，兩名領袖會晤的飯店周邊，昨天就已經部署穿著制服的警察在路上保持戒備。

此外，飯店周邊的停車場以及好幾處公車站牌也已經暫停使用。日本警方等單位今天也派出直升機在會場附近上空巡邏。

兩名領袖在移動時，也會盡可能避免使用一般道路，即使行經高速公路，也會在管制一般車輛通行的情況下，由警方車輛在座車前後組成護衛車隊。

因此，大阪和奈良地區13日和14日兩天，配合兩名領袖移動，會斷斷續續地實施大規模交通管制。

而奈良這間飯店外面也聚集大批民眾。李在明的車隊進入飯店時，許多民眾也爭相拿手機拍照。

李在明這次訪日是兩國領袖互訪「穿梭外交」的一環；而高市這次選在家鄉奈良縣接待李在明。

會談於當地時間下午2時左右開始，高市在會談之初表示，希望以這次會面為契機，把今年打造為「推動日韓關係邁向更高層次的一年」。

李在明則表示，「奈良在古代應該是朝鮮半島與日本交流的中心。我們之間曾有一段痛苦的歷史，但自邦交正常化以來，已超過60年…如果高市首相與我能夠緊密合作，且兩國人民共同努力，兩國就能邁向嶄新的未來。」

