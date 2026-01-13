快訊

柬埔寨官員籲泰國選民票投特定政黨 泰外長批干涉內政

中央社／ 曼谷13日專電
泰國外長希哈薩12日在記者會表示，柬埔寨應避免對泰國大選發表評論，並警告類似言論會破壞泰柬停火及雙邊關係所需要的信任。圖／中央社（泰國外交部提供）
泰國外長希哈薩12日在記者會表示，柬埔寨應避免對泰國大選發表評論，並警告類似言論會破壞泰柬停火及雙邊關係所需要的信任。圖／中央社（泰國外交部提供）

柬埔寨官員日前在臉書上呼籲泰國選民，在即將到來的大選中支持人民黨或為泰黨，疑干預選舉引發批評。泰國外長希哈薩表示，柬埔寨應避免對泰國大選發表評論，並警告類似言論會破壞泰柬停火及雙邊關係所需要的信任。

泰國民族報（The Nation）今天報導，柬埔寨高級官員、人權委員會主席高拉米（Keo Remy）8日在臉書上發文，呼籲支持人民黨（People's Party）或為泰黨（Pheu Thai Party），並指出若泰自豪黨（BhumjaithaiParty）領導人阿努廷（Anutin Charnvirakul）敗選，泰柬再次爆發衝突的可能性就會降到極低。

泰詢問者（Thai Enquirer）報導，高拉米表示，過去泰軍入侵柬埔寨只有在阿努廷的支持下才會發生，並稱讚人民黨和為泰黨專注於經濟、旅遊、投資與國際關係，而非與鄰國發生衝突。報導引述觀察人士說法指出，高拉米的評論是外國官員試圖直接干預泰國內政的罕見舉動。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天在記者會對該柬埔寨官員的評論提出批評，並說這是「無建設性的干涉」。

他表示，泰柬雙邊仍處於敏感的停火期，呼籲柬方謹慎發言，因雙方須避免挑釁，本著誠意行事，才能推動雙邊關係向前發展。

希哈薩補充，停火談判結束後，泰柬邊境局勢依然不穩，因此確保停火的持續性及推動雙邊關係發展是雙方共同的責任，而「避免進一步挑釁至關重要」。

他強調，任何暗示泰國某政黨落敗將有利於雙邊關係，或某些政黨獲勝將帶來益處的言論，都不應提出，此類言論等同於干涉泰國內政；泰國從未以類似方式對待柬埔寨。

泰國 柬埔寨

